Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi alpesi síző havi bruttó 960 ezer forintot keresett az elnöki poszton.","shortLead":"A korábbi alpesi síző havi bruttó 960 ezer forintot keresett az elnöki poszton.","id":"20200801_miklos_edit_magyar_siszovetseg_elnok_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a974fe2-d295-4f20-b529-104085da9d5d","keywords":null,"link":"/sport/20200801_miklos_edit_magyar_siszovetseg_elnok_visszahivas","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:50","title":"Miklós Edit szerint sokaknak fájt, hogy fizetést kapott a síszövetségi munkájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás rejlik, ami végigkísérte azt a folyamatot, ahogyan az USA 13-ból 50 állam alkotta unió lett.","shortLead":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás...","id":"202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d480fb49-a6c8-4231-8da5-14bd4b97a14d","keywords":null,"link":"/360/202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","timestamp":"2020. július. 31. 19:45","title":"Washington szeretne szövetségi állam lenni, de nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás, Zsámbéki Gábor mellett Gáspár Máté is otthagyja az intézményt.\r

\r

","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás...","id":"20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2858-fc13-46ac-9008-0f72d29b54a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:53","title":"Erőszakos térfoglalásról beszélnek, újabb oktató mondott le, miután kiderült, hogy Vidnyánszky veszi át a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","shortLead":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","id":"20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ed821-8ca2-403e-a229-9dcc87403d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","timestamp":"2020. július. 31. 16:05","title":"Érdi lövöldözés: elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit, ketten életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","shortLead":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","id":"20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502a811-6a85-4237-b3a8-79823dd01102","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","timestamp":"2020. július. 31. 19:44","title":"Lovasi: Ha márciusban azt mondják, idén nincs semmi, mindenki jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","shortLead":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","id":"20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8ac131-7c35-402c-9cf5-a81131a5af22","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","timestamp":"2020. július. 31. 17:08","title":"Sokkoló videó került elő az érdi tömegverekedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil kormány bejelentette, hogy megállapodott a brit AstraZeneca gyógyszergyártóval 100 millió adag, az új koronavírus elleni oltóanyag legyártásáról.","shortLead":"A brazil kormány bejelentette, hogy megállapodott a brit AstraZeneca gyógyszergyártóval 100 millió adag, az új...","id":"20200801_Koronavirus_bevasarol_Brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed820d7f-1ac0-4470-87c4-1b2dc8ab9300","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Koronavirus_bevasarol_Brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:54","title":"Koronavírus: bevásárol Brazília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

","shortLead":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

","id":"20200802_Aranycipo_olasz_csatar_Europa_gollovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5752435-e974-4975-81b6-aac1efc5f26c","keywords":null,"link":"/sport/20200802_Aranycipo_olasz_csatar_Europa_gollovo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:24","title":"Aranycipő: olasz csatár lett Európa legeredményesebb góllövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]