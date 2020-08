Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben, köztük poszt-traumatikus stresszben (PTSD), nyugtalanságban, álmatlanságban és depresszióban a milánói San Raffaele kórház által hétfőn közétett tanulmány szerint.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben...","id":"20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b039335-ca73-4d4c-95a4-8dfda3c78b83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:26","title":"Nyugtalanság, álmatlanság és depresszió gyötri a koronavíruson átesettek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","shortLead":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","id":"20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5505b4-ab7f-4f84-8154-8ce395866e36","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:50","title":"Az Alkonyat Edwardjának itt a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba keveredett Kaleta Gábor ügyéről.","shortLead":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba...","id":"20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a6cae-81bb-43a4-80bc-51d1208da24e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:56","title":"Nem árulhatja el Kaleta ügyvédje, miért léptek vissza a fellebbezéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","shortLead":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","id":"20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ef819-b0fd-4c9f-8f78-79a66378201f","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 21:58","title":"Aggódnak a hivatásos rendőrök, hogy iskolaőrnek vezénylik ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című könyvében megismertetett módszerek és a coaching szemléletmód mindhárom helyzetben segíthetnek. ","shortLead":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című...","id":"20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376195e-1f5c-404c-9974-29586e6aca67","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:15","title":"Kevesebb erőfeszítéssel több eredményt? Próbálja ki a coachingot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1661ba5b-1b55-47be-9bf5-a8c7b08a9f6e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A kiadók szomjaznak arra, hogy végre találkozzanak az olvasótáborukkal, így idén az egyetlen nem online megrendezett nagy könyves esemény lesz szeptemberben a 91. Ünnepi Könyvhét, ha a vírushelyzet addig nem rosszabbodik. A vásár díszvendégét azonban – bármennyire is szeretnék – nem tudják Magyarországra hozni. ","shortLead":"A kiadók szomjaznak arra, hogy végre találkozzanak az olvasótáborukkal, így idén az egyetlen nem online megrendezett...","id":"20200805_unnepi_konyvhet_mkke_olvasas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1661ba5b-1b55-47be-9bf5-a8c7b08a9f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c6ca58-d0f0-4bc4-9c83-0095a5137647","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_unnepi_konyvhet_mkke_olvasas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:05","title":"„Mindenki szeretne életjelet adni magáról” – megtartják az Ünnepi Könyvhetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egész pontosan az elnökválasztási kampányát, amiért politikai gyűléseken használják a dalait.","shortLead":"Egész pontosan az elnökválasztási kampányát, amiért politikai gyűléseken használják a dalait.","id":"20200805_Neil_Young_tenyleg_beperelte_Donald_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063969b1-19a0-433d-b6ed-a3fb6e3246cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Neil_Young_tenyleg_beperelte_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:36","title":"Neil Young tényleg beperelte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot kért.","shortLead":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot...","id":"20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad4a0b-308a-44a0-81b5-deb161b8e8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:19","title":"Hoppál azt mondja, a beosztottjánál pattant el a húr és ő senkiházizott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]