[{"available":true,"c_guid":"dd756ab3-60dd-469c-b533-ac73df4dd080","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fabio Jakobsen állapota súlyos, de stabil.","shortLead":"Fabio Jakobsen állapota súlyos, de stabil.","id":"20200806_mesterseges_koma_Lengyel_Korverseny_kerekpar_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd756ab3-60dd-469c-b533-ac73df4dd080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105aaffc-ef19-4eb8-ac55-cc9d1a5f43f7","keywords":null,"link":"/sport/20200806_mesterseges_koma_Lengyel_Korverseny_kerekpar_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:35","title":"Megpróbálják felébreszteni a mesterséges kómából a Lengyel Körversenyen bukó kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infektológus az epizód 18. percénél tűnt fel először, maszkban.","shortLead":"Az infektológus az epizód 18. percénél tűnt fel először, maszkban.","id":"20200806_szlavik_janos_joban_rosszban_sorozat_tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b7c862-0b5b-4b6d-bf95-dc5c502e1354","keywords":null,"link":"/elet/20200806_szlavik_janos_joban_rosszban_sorozat_tv2","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:41","title":"„Főorvos úr, már nagyon vártuk” – így debütált Szlávik János a Jóban Rosszban vendégszereplőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Néhány hétig próbálták folytatni az újraindulás után, de a járvány miatt nem fejezik be a szezont.","shortLead":"Néhány hétig próbálták folytatni az újraindulás után, de a járvány miatt nem fejezik be a szezont.","id":"20200806_romania_foci_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15554a7c-a7b4-4a63-87ae-ce07aecf599e","keywords":null,"link":"/sport/20200806_romania_foci_sport","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:17","title":"Újra leállították a román bajnokságot, ezúttal végleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb űrszemetet és egymástól való távolságát csak bizonyos napszakban, főleg sötétben lehet megfigyelni. Egy új eljárással mindez viszont nappali fény mellett is lehetségessé válik.","shortLead":"A legtöbb űrszemetet és egymástól való távolságát csak bizonyos napszakban, főleg sötétben lehet megfigyelni. Egy új...","id":"20200806_urszemet_muhold_urmisszio_minihold_lezerallomas_lezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26f247c-24c9-4087-9e49-d3aa1e0c4d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_urszemet_muhold_urmisszio_minihold_lezerallomas_lezer","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:03","title":"Egy osztrák találmánnyal már nappal is látni lehet a Föld körül keringő űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony a Lánchíd felújításáról nyilatkozott, Trump újabb posztját törölték, a hatóságok is hibáztak a bejrúti robbanás előtt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony a Lánchíd felújításáról nyilatkozott, Trump újabb posztját törölték, a hatóságok is hibáztak a bejrúti...","id":"20200806_Radar360_Elszalltak_a_gyumolcsarak_Spanyolorszag_sarga_besorolasu_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cfe5e-9f9c-4bc6-87f7-ec9d5ed1f5ba","keywords":null,"link":"/360/20200806_Radar360_Elszalltak_a_gyumolcsarak_Spanyolorszag_sarga_besorolasu_lett","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:00","title":"Radar360: Elszálltak a gyümölcsárak, Spanyolország sárga besorolású lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Dinklage színpadon már kipróbálta magát Cyranóként.","shortLead":"Peter Dinklage színpadon már kipróbálta magát Cyranóként.","id":"20200805_A_Tronok_harca_sztarja_lesz_a_foszereplo_a_Cyrano_de_Bergeracmusicalben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510f3342-53dd-4722-947b-7dde5f1dc04a","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_A_Tronok_harca_sztarja_lesz_a_foszereplo_a_Cyrano_de_Bergeracmusicalben","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:04","title":"A Trónok harca sztárja lesz a főszereplő a Cyrano de Bergerac-musicalben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő korábban minden szerződéskötésre egy seregnyi összeírt problémával érkezett.","shortLead":"A színésznő korábban minden szerződéskötésre egy seregnyi összeírt problémával érkezett.","id":"20200804_Bansagi_Ildiko_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94acc2fd-db83-465e-b6f4-ab1b8540d50d","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Bansagi_Ildiko_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_felmondas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:13","title":"Bánsági Ildikó: A Színművészeti Egyetem ügye volt az utolsó csepp a pohárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni vakcinákat. A hvg.hu megtudta, a magyar kormány is elkezdett tárgyalni erről. Több cég kísérletezik, kérdés, ki tesz jó lóra látatlanban.","shortLead":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni...","id":"20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c1b13f-0f10-4a58-af82-2b0785694301","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:30","title":"Magyarország is beszállt a koronavírus elleni oltásért folyó őrült versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]