Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult a forgalmuk.","shortLead":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult...","id":"20200520_benzinkut_bezaras_mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b552a3-1d2b-43b8-a6ff-5288a81a4bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_benzinkut_bezaras_mol","timestamp":"2020. május. 20. 16:22","title":"A Mol mégsem zárja be több tucat benzinkútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot, a legnagyobb tagállamot, amely ráadásul a legnagyobb arányban járul hozzá a költségvetéshez. Gideon Rahman azt tanácsolja, hogy az unió demokratikus és gyakorlati megfontolásokból egyaránt lépjen egyet hátra a német Alkotmánybíróság ügyében, már ha fontos számára a túlélés. ","shortLead":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot...","id":"20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16371fa8-96b3-4db5-96f5-89538e7e50d5","keywords":null,"link":"/360/20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","timestamp":"2020. május. 19. 07:30","title":"\"Túltolná az EU a föderalista biciklit, ha beperelné a németeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó intézkedési javaslatát mégsem támogatta. Majd beterjesztették a törvényjavaslatot, sőt, tovább is mentek, mint amit az EU tiltana, ám kedden váratlanul visszavonták. Még az is lehet, hogy végül velünk maradnak a nejlonzacskók, ugyanis ez a kormány saját vállalása és az EU-s tiltás erre nem vonatkozik. ","shortLead":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó...","id":"20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc606580-d66f-4ed5-9572-416ba1e4d2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Most akkor mit akar a kormány a nejlonzacskókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","shortLead":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","id":"20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b815a7-9cb2-4208-8164-c8f94c613d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","timestamp":"2020. május. 20. 10:03","title":"A Google nagy ötlete az okoskábel, amit elég csak megérinteni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","shortLead":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","id":"20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b2f8-385d-4201-a5f6-649f239cea74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","timestamp":"2020. május. 20. 16:03","title":"Másodpercek a jövőből: ha kell, birkákat is terel a Boston Dynamics robotkutyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","shortLead":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","id":"20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64869704-011b-49b8-9a14-235f7c5cfa3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","timestamp":"2020. május. 20. 17:15","title":"Nem csak a németek, az EP is támadja az Európai Bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint, hogy hatásos lenne a koronavírus ellen. Trump azonban így is beszedi.","shortLead":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint...","id":"20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f4252e-db37-4fc7-9496-25943565c59a","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","timestamp":"2020. május. 19. 05:22","title":"Trump olyan szert szed a koronavírus ellen, ami az amerikai szakhatóság szerint súlyos mellékhatásokat okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani az Antant békefeltételeit, de belátta, hogy nem tehet mást, mint aláírja azokat. Itthon viszont szabadjára engedte az indulatokat és az erőszakot. ","shortLead":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani...","id":"20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684353b7-f04f-423e-ad6a-7c14bd5d92db","keywords":null,"link":"/360/20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Beletörődtek a trianoni békeszerződésbe, majd hajsza indult a zsidók és a szabadkőművesek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]