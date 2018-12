Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament mai plenáris ülésén néhány perccel ezelőtt jobb- és baloldali nagy többséggel döntöttek a tagállamok az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, melyet a Fidesz már múlt héten is igyekezett megfúrni. ","shortLead":"Az Európai Parlament mai plenáris ülésén néhány perccel ezelőtt jobb- és baloldali nagy többséggel döntöttek...","id":"20181211_Az_EP_megszavazta_a_munkavallalok_vedelmet_a_Fidesz_nemmel_voksolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff8041a-31b7-4764-aca4-e1bdbc63c3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Az_EP_megszavazta_a_munkavallalok_vedelmet_a_Fidesz_nemmel_voksolt","timestamp":"2018. december. 11. 13:01","title":"Az EP megszavazta a munkavállalók védelmét, a Fidesz nemmel voksolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusa fizetett provokátorokról beszél.","shortLead":"A Fidesz politikusa fizetett provokátorokról beszél.","id":"20181212_Kosa_Lajos_nem_erez_nepharagot_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cef5e3-a58d-47dc-b549-c211b1f833d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kosa_Lajos_nem_erez_nepharagot_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2018. december. 12. 17:22","title":"Kósa Lajos nem érez népharagot a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c222c91-86c8-4ae0-a7b8-c300d4ae3baf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Máltai Szeretetszolgálat újabb akciót indít az óvodáiba járó gyerekek szebb karácsonyáért.","shortLead":"A Máltai Szeretetszolgálat újabb akciót indít az óvodáiba járó gyerekek szebb karácsonyáért.","id":"20181212_Segitene_de_nincs_ideje_elvinni_az_ajandekot_Jon_erte_egy_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c222c91-86c8-4ae0-a7b8-c300d4ae3baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbbea6b-9c55-4147-844b-61d929856ae8","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Segitene_de_nincs_ideje_elvinni_az_ajandekot_Jon_erte_egy_auto","timestamp":"2018. december. 12. 10:11","title":"Segítene, de nincs ideje elvinni az ajándékot? Jön érte egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","shortLead":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","id":"20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4f83f-0dd2-4b3c-867c-25ae470d9005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","timestamp":"2018. december. 12. 14:16","title":"Emelik az ápolási díjat, jön a gyermekek otthongondozási díja és az örökbefogadói díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"19 gól kellett volna a továbbjutáshoz.","shortLead":"19 gól kellett volna a továbbjutáshoz.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb__Magyarorszag_3129re_legyozte_Romaniat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6db38-a3ff-4c83-8aa2-075e60d49c57","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb__Magyarorszag_3129re_legyozte_Romaniat","timestamp":"2018. december. 12. 19:42","title":"Női kézilabda-Eb: legyőzte Romániát, de kiesett a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is, kémkedik-e a felhasználók után a Google. A vezérigazgató azonban úgy csinált, mintha nem is értené a kérdést.","shortLead":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is...","id":"20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9045b2dc-00ae-4bd3-8cb3-91fa84983285","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","timestamp":"2018. december. 12. 09:33","title":"Na, ez az ijesztő: a Google főnöke nem volt hajlandó megmondani, lekövetik-e felhasználók telefonjait vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735d4b2f-41ac-4d63-bd61-ddef8dd95233","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl sok vodka-martinit iszik a titkosügynök. Na de mennyi is az annyi? Na de mennyi is az annyi?","id":"20181212_James_Bond_alkoholista__allapitottak_meg_a_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735d4b2f-41ac-4d63-bd61-ddef8dd95233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041d1938-0b51-4afe-8e48-ada3541f9c1c","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_James_Bond_alkoholista__allapitottak_meg_a_tudosok","timestamp":"2018. december. 12. 10:09","title":"James Bond alkoholista – állapították meg a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt volna a városban. Egy szlovák televízió magyar munkatársa a helyszínen volt, és elmesélte, mit tapasztalt.","shortLead":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt...","id":"20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb70c607-b735-474b-858f-f05b7fe239c5","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","timestamp":"2018. december. 12. 12:23","title":"\"A strasbourgi éttermekben tovább buliztak az emberek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]