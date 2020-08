Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","shortLead":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","id":"20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6ba4fb-71cd-43e2-8b12-5c04252b71c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:03","title":"Szegeden él? Önt is érintheti a Digi mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és Barabás Lőrinc is. ","shortLead":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és...","id":"202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52403d8c-a4e5-4883-ad85-e9a77a8a5576","keywords":null,"link":"/360/202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:30","title":"Komoly- és könnyűzene találkozik a kevés megmaradt fesztivál egyikén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Három szintű nyomozás zajlik a balesettel kapcsolatban, az USA szerint támadás miatt következett be a detonáció.","shortLead":"Három szintű nyomozás zajlik a balesettel kapcsolatban, az USA szerint támadás miatt következett be a detonáció.","id":"20200807_Bejrut_robbanas_Libanon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc195fa-89e2-4052-8392-a14705d21069","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_Bejrut_robbanas_Libanon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:36","title":"Bejrúti robbanás: emelkedett a halottak száma, kritikus helyzetben a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatan vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Hatan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200807_Koronavirus_24_uj_fertozott_ket_idos_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c384241-8188-4814-ba5d-6fea1b0e6abd","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Koronavirus_24_uj_fertozott_ket_idos_halott","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:35","title":"Koronavírus: 24 új fertőzött, két idős halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cfcff7-a598-48cc-ae67-f162aa8bdf07","keywords":null,"link":"/360/20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:57","title":"Radar360: Milliók Demeter zenésztársának, kevés pénz a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Márki-Zay korrupciós ügyek leleplezését várta, a helyi Fidesz szerint ez \"spiclitörvény\".","shortLead":"Márki-Zay korrupciós ügyek leleplezését várta, a helyi Fidesz szerint ez \"spiclitörvény\".","id":"20200807_Visszavontak_a_vasarhelyi_informatorrendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba0459a-2cd6-467b-b019-f9bad3db879a","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Visszavontak_a_vasarhelyi_informatorrendeletet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:06","title":"Márki-Zay Péter távollétében visszavonták a vásárhelyi informátor-rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek Magyarországra a nagyragadozók. A három faj közül kettő még szaporodik is északi erdeinkben. Bár elméleti esélye van annak, hogy találkozzunk velük, ők nem keresik a társaságunkat, de azért nem árt tudatosítani, hogy a medve a főnök.","shortLead":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek...","id":"20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea426d8-0690-49af-bbb6-e19323efaf91","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Miért jöttek vissza Magyarországra a medvék, farkasok, hiúzok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","shortLead":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","id":"20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c07dc-665d-4822-ae4a-c56cc81829c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:13","title":"Donald Trump szerint ő virágoztatta fel a NASA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]