Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CEOWORLD felmérése szerint Angela Merkel német kancellár 2020 legbefolyásosabb nője.","shortLead":"A CEOWORLD felmérése szerint Angela Merkel német kancellár 2020 legbefolyásosabb nője.","id":"20200807_angela_merkel_legbefolyasosabb_nok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b624eff7-b8c0-410d-b8d4-87fe915fec25","keywords":null,"link":"/elet/20200807_angela_merkel_legbefolyasosabb_nok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:49","title":"Angela Merkel a legbefolyásosabb nő idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit – derül ki egy új, önkéntesekkel végzett holland kutatásból. Más tudósok szerint a vakcina semmit nem ér a Covid-19 ellen.","shortLead":"A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit – derül ki egy új, önkéntesekkel végzett holland kutatásból. Más...","id":"20200807_kutatas_bcg_oltas_tuberkulozis_koronavirus_covid_19_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90536342-03d0-4c6b-aa9e-bff30bd6bc7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_kutatas_bcg_oltas_tuberkulozis_koronavirus_covid_19_tunetek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:08","title":"Holland kutatók: A BCG-oltás igenis jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","shortLead":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","id":"20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ff4e40-db24-4f4a-8dd8-f49c09399b45","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:04","title":"Már nappal is észlelhető a Földről az űrszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6860a21-1d57-4d54-b637-3a10f7dd73f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kicsit későn tudták meg a tulajdonosok, hogy maori nyelven a huruhuru nem tollat, hanem fanszőrzetet jelent.","shortLead":"Kicsit későn tudták meg a tulajdonosok, hogy maori nyelven a huruhuru nem tollat, hanem fanszőrzetet jelent.","id":"20200807_Nem_toll_hanem_fanszorzet_egy_sormarka_es_egy_uzletlanc_is_benezte_mit_jelent_a_maori_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6860a21-1d57-4d54-b637-3a10f7dd73f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5fdd49-9989-48fe-b2f0-0de5d0dac1c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Nem_toll_hanem_fanszorzet_egy_sormarka_es_egy_uzletlanc_is_benezte_mit_jelent_a_maori_szo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:10","title":"Nem toll, hanem fanszőrzet: egy sörmárka és egy üzletlánc is benézte, mit jelent a maori huruhuru szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aleszandr Lukasenko szinte biztosan – ha kell, elcsalt eredménnyel – elnök marad, de az országban tüntetések sorozta jelezte, hogy nagy az elégedetlenség, és ez veszélyes számára – értékelik a helyzetet az amerikai lapnak nyilatkozó szakértők.","shortLead":"Aleszandr Lukasenko szinte biztosan – ha kell, elcsalt eredménnyel – elnök marad, de az országban tüntetések sorozta...","id":"20200808_feheroroszorszag_lukasenko_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e253372e-0c06-4bbb-99c7-a4d718b20e01","keywords":null,"link":"/360/20200808_feheroroszorszag_lukasenko_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Time – Európa utolsó diktátora nem lehet nyugodt az elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző és szakember szerint az olimpia elhalasztása volt a lehető legjobb döntés. Azt is elárulta: Babos Tímeával szívesen dolgozna együtt. ","shortLead":"Az edző és szakember szerint az olimpia elhalasztása volt a lehető legjobb döntés. Azt is elárulta: Babos Tímeával...","id":"20200807_shane_tusup_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd487b-d5b9-462e-bd05-ba9e6d28f748","keywords":null,"link":"/sport/20200807_shane_tusup_interju","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:56","title":"Shane Tusup: Szeretem az országot, de szerintem az ország nem igazán szeret engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közép-Európa több mint 50 százalékát jelentősen érintette tavaly és 2018-ban rendkívüli szárazság. ","shortLead":"Közép-Európa több mint 50 százalékát jelentősen érintette tavaly és 2018-ban rendkívüli szárazság. ","id":"20200807_Gyakoribba_es_nagyobb_kiterjedesuve_valhatnak_a_szelsoseges_szarazsagok_KozepEuropaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e690cdd9-5786-4a23-aa02-a9926ad28c47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200807_Gyakoribba_es_nagyobb_kiterjedesuve_valhatnak_a_szelsoseges_szarazsagok_KozepEuropaban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:19","title":"Gyakoribbá és nagyobb kiterjedésűvé válhatnak a szélsőséges szárazságok Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átszervezi a Windows fejlesztői csapatát a Microsoft, hogy ezzel ismét az operációs rendszert állítsa a cég középpontjába.","shortLead":"Átszervezi a Windows fejlesztői csapatát a Microsoft, hogy ezzel ismét az operációs rendszert állítsa a cég...","id":"20200807_microsoft_windows_atalakitas_panos_panay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897df426-eb40-4d2e-99d9-7468d5c32f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_microsoft_windows_atalakitas_panos_panay","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:03","title":"Ráfekszik a Microsoft a Windowsra, a legjobbat akarják kihozni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]