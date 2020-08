Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.","shortLead":"A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.","id":"20200807_Sergio_Perez_visszateres_Forma1_Racing_Point","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d8797-1b6a-4d20-b816-ed70918b9c65","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Sergio_Perez_visszateres_Forma1_Racing_Point","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:02","title":"Még várni kell a koronavírusos Sergio Perez visszatérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap címlapjára kerülhetnek blogok.\r

\r

","shortLead":"A lap címlapjára kerülhetnek blogok.\r

\r

","id":"20200808_Bloggerekkel_oldana_meg_az_Index_az_atmeneti_idoszakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be91fc5a-2a02-4a7b-aeec-3865453a96b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Bloggerekkel_oldana_meg_az_Index_az_atmeneti_idoszakot","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Bloggerekkel oldaná meg az Index az „átmeneti időszakot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak.","shortLead":"Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak.","id":"20200807_tordai_schanda_retvari_irasbeli_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7773b6-e63e-4885-a308-8fba529010ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_tordai_schanda_retvari_irasbeli_kerdes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:07","title":"Két államtitkár sem tudott választ adni Tordai Bence kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","shortLead":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","id":"20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32230078-5765-4502-a612-ce37a9bb3143","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:41","title":"Fullajtár Andrea a Színművészetiről: Erőszakos hatalomátvétel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","shortLead":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","id":"20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af900f19-e8da-4a24-a556-7103db2acd40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:17","title":"Aligha létezik ennél szigorúbb lakókocsi, autó kombó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel háromszoros az árkülönbség az ebből a szempontból legolcsóbb és legdrágább ország között. ","shortLead":"Közel háromszoros az árkülönbség az ebből a szempontból legolcsóbb és legdrágább ország között. ","id":"20200809_187_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_536_forint_egy_liter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d171070a-a3af-43b1-9a16-ed73c5fc4774","keywords":null,"link":"/cegauto/20200809_187_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_536_forint_egy_liter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 06:41","title":"187 forint Európa legolcsóbb benzine, de van ahol 536 forint egy liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati csatorna a legtöbb szolgáltatónál elérhető lesz, de az interneten is lehet nézni.","shortLead":"A kormányzati csatorna a legtöbb szolgáltatónál elérhető lesz, de az interneten is lehet nézni.","id":"20200807_Alapcsomag_PestiTV_Pesti_Sracok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e318416-587f-46d3-9222-4051601ac01e","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Alapcsomag_PestiTV_Pesti_Sracok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:10","title":"Bekerül az alapcsomagba a Pesti TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6fb868-364a-438d-91fd-0cfc1d08d0dc","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az örökbefogadásnál a vér szerinti anyák, családok a leginkább sajnálatra méltók, mert nem kapnak, szégyenükben nem is mernek kérni támogatást – magyarázza Mártonffy Zsuzsa, aki az Akiknek két anyja van című új könyvében sok örökbefogadás történetét ismerteti.","shortLead":"Az örökbefogadásnál a vér szerinti anyák, családok a leginkább sajnálatra méltók, mert nem kapnak, szégyenükben nem is...","id":"202032__martonffy_zsuzsa_blogger__orokbefogadasrol_tevhitekrol__vedelemre_szorul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6fb868-364a-438d-91fd-0cfc1d08d0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7386ab-b6d1-465a-aad4-cc92b99d9756","keywords":null,"link":"/360/202032__martonffy_zsuzsa_blogger__orokbefogadasrol_tevhitekrol__vedelemre_szorul","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:00","title":"\"Örökbe fogadót mindenki ismer, de olyan nőt, aki lemondott gyerekéről, szinte senki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]