[{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket.","shortLead":"Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket.","id":"20200808_Melegjogi_aktivistakat_tartoztattak_le_Varsoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82983751-ee46-4c31-92cf-b695c5a2e012","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Melegjogi_aktivistakat_tartoztattak_le_Varsoban","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:35","title":"Melegjogi aktivistákat tartóztattak le Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása, ám a kedvező folyamatok inkább a vidéki városokat jellemzik. Budapesten addig nem lesz látványos a javulás, amíg vissza nem térnek a külföldi turisták. ","shortLead":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása...","id":"202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4693a4f0-3808-4dda-8796-5323c745af12","keywords":null,"link":"/360/202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:00","title":"Éledezik a hazai idegenforgalom, de külföldi turisták nélkül csak félig teli a pohár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","shortLead":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","id":"20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d443a5-d620-455e-999b-638db7fb571c","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:29","title":"Női tenisz-világranglista: először készítettek rangsort a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi brazil klasszis labdarúgó és testvére Paraguayban raboskodik, de hamarosan elhagyhatják az országot.","shortLead":"A korábbi brazil klasszis labdarúgó és testvére Paraguayban raboskodik, de hamarosan elhagyhatják az országot.","id":"20200808_Szabadulhatnak_Ronaldinhoek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b69164-f53c-4aa5-9d9f-a326b4df8da2","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Szabadulhatnak_Ronaldinhoek","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:58","title":"Szabadulhatnak Ronaldinhóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lottósorsolás!","shortLead":"Lottósorsolás!","id":"20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d30f3b-a199-4861-a901-2b1520289459","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:57","title":"Mutatunk öt számot, amelyekkel ön is milliókat nyerhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg külföldi utazáson kapják el a kórt.","shortLead":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg...","id":"20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5403a3-83e7-476f-828b-f635e49c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"A magyar fertőzöttek nagy része a 40 alatti korosztályból kerül ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás – jelentették be Minszkben. A voksolás napján az Alekszandr Lukasenko államfő nevével fémjelzett hatalom a főváros központi részén gyakorlatilag teljesen megbénította az internetet.","shortLead":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás –...","id":"20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd6ffc-fcf1-413b-86bf-b06c7028e30e","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:41","title":"Az elnökválasztás napján sem tagadta meg magát a fehérorosz diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]