[{"available":true,"c_guid":"19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű munkavállalóinak.","shortLead":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű...","id":"20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a8d3f0-d8ee-4c52-b319-1dc5cee02b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:19","title":"Előrébb jár a nők jogainak terén egy indiai cég, mint sok hazai vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo életét mutatja be.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo...","id":"20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5b0bf4-6b84-4bf9-9545-4590d5667ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:25","title":"300 milliós támogatást kap 41 magyar dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b024b17d-88d4-47f2-913b-6e1ddcc5ec4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Lait és két fiát, valamint az Apple Daily több munkatársát is őrizetbe vették.\r

\r

","shortLead":"Jimmy Lait és két fiát, valamint az Apple Daily több munkatársát is őrizetbe vették.\r

\r

","id":"20200810_Hongkong_rendorok_ellenzeki_lap_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b024b17d-88d4-47f2-913b-6e1ddcc5ec4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180b3cba-002b-4378-a2b3-514c6dd68061","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Hongkong_rendorok_ellenzeki_lap_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:18","title":"Elvitték a rendőrök az egyik hongkongi ellenzéki lap tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának a teknősök. ","shortLead":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának...","id":"20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffc0e5d-ffb5-4bab-a13d-9363b936bfc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:56","title":"Több ezer bébiteknőst engedtek a tengerbe Bali partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is zivatarokra, felhőszakadásra és hőségre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Kedden is zivatarokra, felhőszakadásra és hőségre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20200811_Napszemuvegre_es_esernyore_is_szuksege_lesz_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872ef717-ab30-4474-959d-b286c0013ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Napszemuvegre_es_esernyore_is_szuksege_lesz_ma","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:51","title":"Napszemüvegre és esernyőre is szüksége lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78648644-2efe-4081-85c3-96c49d5e2388","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már tavaly is tudni lehetett, hogy a halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti elitjét is. Most a júniustól érvényes kínai nemzetbiztonsági törvényben bűncselekménynek minősített \"külföldiekkel való összejátszás\" gyanúja miatt vitték el a rendőrök. Az alábbi portré egy évvel ezelőtt jelent meg a HVG-ben, változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"Már tavaly is tudni lehetett, hogy a halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat...","id":"201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78648644-2efe-4081-85c3-96c49d5e2388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc427847-01d4-4670-adc9-c7b2487a8fa5","keywords":null,"link":"/360/201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"Bemutatjuk a letartóztatott Jimmy Lai médiamágnást, Hongkong védelmezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban a milliárdos portfóliójában. ","shortLead":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban...","id":"20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9886b4c5-fdd9-43c0-aac4-f5e92fd4972a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:29","title":"Luxusbútorokon kaszált óriásit Warren Buffet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12a2655-acb1-472d-9088-7e2608f76b90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.","shortLead":"A rendőrség ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.","id":"20200810_Feheorosz_valasztas_kiszoritottak_a_tuntetoket_Minszk_belvarosabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e12a2655-acb1-472d-9088-7e2608f76b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219ff06e-038a-459d-8e41-adf290122a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Feheorosz_valasztas_kiszoritottak_a_tuntetoket_Minszk_belvarosabol","timestamp":"2020. augusztus. 10. 05:38","title":"Fehérorosz elnökválasztás: kiszorították a tüntetőket Minszk belvárosából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]