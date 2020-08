Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2664b4ff-6121-403e-a03e-84c0e0039e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A normál változat is 5,7 méteres egy ilyen autóból, Rockyét még megnyújtották fél méterrel.","shortLead":"A normál változat is 5,7 méteres egy ilyen autóból, Rockyét még megnyújtották fél méterrel.","id":"20200811_Eladja_nem_eppen_szereny_Cadillac_Escaladejet_Sylvester_Stallone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2664b4ff-6121-403e-a03e-84c0e0039e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8de4e-e1fd-40e2-b5f9-e1dd3c47d787","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_Eladja_nem_eppen_szereny_Cadillac_Escaladejet_Sylvester_Stallone","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:41","title":"Sylvester Stallone eladja fényűző Cadillac Escalade-jét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen nem vették komolyan tüneteiket, és erre vezethető vissza az utóbbi napok új fertőzéseinek zöme a koronavírussal kapcsolatos kormányzati honlap szerint. Aki észleli magán a tüneteket, azt arra kérik, ne menjen közösségbe.","shortLead":"Többen nem vették komolyan tüneteiket, és erre vezethető vissza az utóbbi napok új fertőzéseinek zöme a koronavírussal...","id":"20200811_koronavirusjarvany_koronavirus_tunetei_ne_menjen_kozossegbe_ha_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9f5779-f2a0-41a8-bd04-0f6d5ba71f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_koronavirusjarvany_koronavirus_tunetei_ne_menjen_kozossegbe_ha_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:43","title":"Gyanús tünetei vannak? Ne menjen közösségbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kieső külföldi vendégéjszakákat semmi nem tudja pótolni a fővárosban a szövetség szerint.","shortLead":"A kieső külföldi vendégéjszakákat semmi nem tudja pótolni a fővárosban a szövetség szerint.","id":"20200812_szallodaszovetseg_turizmus_budapest_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afd72ef-b75c-411a-846f-17e05e85885b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_szallodaszovetseg_turizmus_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:43","title":"Szállodaszövetség: 2021 húsvétjáig nem áll helyre a fővárosi turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053c3009-0106-48c5-9dd1-61b8a93c30fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár végül nem került be az új horvát jobboldali kormánykoalícióba, a júliusi parlamenti választás legnagyobb győztesének az a Miroslav Skoro sztárénekes tekinthető, aki csupán februárban alapított pártjával, a Haza Szövetséggel (DPMS) a voksok 11 százalékát szerezte meg, s esélye van arra, hogy legközelebb még jobb eredményt érjen el.","shortLead":"Bár végül nem került be az új horvát jobboldali kormánykoalícióba, a júliusi parlamenti választás legnagyobb...","id":"202032_miroslav_skoro_ahorvat_jobboldal_polihisztora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053c3009-0106-48c5-9dd1-61b8a93c30fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f337b093-72b1-4bb5-83a5-af99e36b426b","keywords":null,"link":"/360/202032_miroslav_skoro_ahorvat_jobboldal_polihisztora","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:00","title":"Fasizmusért és nacionalizmusért nem megy a szomszédba a horvát politika polihisztora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06256967-b061-4031-9905-449e67cd2d8d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Már szinte nem is tudunk úgy képre nézni a digitális térben, hogy ne vehetnénk meg azonnal az ábrázolt terméket. Az olyan luxusmárkák pedig, mint a Chanel, a Dior, a Gucci és a Burberry pedig Snapchaten, TikTokon és WeChaten keresztül küzdenek a fiatalabb vásárlók figyelméért – és pénzéért. Kína után Nyugaton is egyre inkább teret kap a közösségi médián keresztüli vásárlás, aminek a koronavírus egy újabb löketet adott. ","shortLead":"Már szinte nem is tudunk úgy képre nézni a digitális térben, hogy ne vehetnénk meg azonnal az ábrázolt terméket...","id":"20200810_Snapchat_TikTok_Instagram_luxusmarkak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06256967-b061-4031-9905-449e67cd2d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b463c-26ed-41ba-8198-3e21d5adff58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Snapchat_TikTok_Instagram_luxusmarkak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:40","title":"Meglátom, megveszem – luxusmárkák nyomulnak a TikTokon és az Instán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","shortLead":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","id":"20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34cdc23-5edb-445c-bd20-9f11a8d21a52","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:27","title":"Európa-liga: Az Internazionale után a Manchester United is bejutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1912c0-253e-49d6-80e9-01cb680c7b0f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cél, hogy minél többen használják az elektronikus ügyintézést.","shortLead":"A cél, hogy minél többen használják az elektronikus ügyintézést.","id":"20200812_Osszel_targyalhatja_a_parlament_az_uj_bortorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1912c0-253e-49d6-80e9-01cb680c7b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4294a3-5a4f-4671-b546-1fc23fe61f72","keywords":null,"link":"/kkv/20200812_Osszel_targyalhatja_a_parlament_az_uj_bortorvenyt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:16","title":"Ősszel tárgyalhatja a parlament az új bortörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f13f034-805e-4d8d-af06-0a330515581f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2015-ben merült fel, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet talán túlárazottan rendelte meg egy futballpályányi terület hóeltakarítását évi 25 millióért egy reklámcégtől. Az ügyben nyomozás indult, amit tavaly eredmény nélkül zártak le, de most az ügyészség elrendelte a folytatást.","shortLead":"Még 2015-ben merült fel, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet talán túlárazottan rendelte meg egy futballpályányi...","id":"20200811_turr_istvan_kepzo_es_kutato_intezet_holapatolas_25_millioert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f13f034-805e-4d8d-af06-0a330515581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0c0394-4c5d-48dc-a6be-82d1457ef822","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_turr_istvan_kepzo_es_kutato_intezet_holapatolas_25_millioert","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:12","title":"Folytatni kell a méregdrága hólapátolás miatti nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]