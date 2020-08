Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba kerülhetnek, és ennek megfelelően meglehetősen sokba kerülnek. Most viszont úgy hírlik, hogy az idei chipkészletnek lesz olcsóbb változata is.","shortLead":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba...","id":"20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5aa897-46ee-4eb6-bcd4-8c705a2c4e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:03","title":"Olcsóbb változat is jöhet idén a szuperchipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyenesen Münchenből nyert megerősítést, hogy a bajor gyártó egy új szupersportos családi autót készül piacra dobni.","shortLead":"Egyenesen Münchenből nyert megerősítést, hogy a bajor gyártó egy új szupersportos családi autót készül piacra dobni.","id":"20200813_hivatalos_jon_az_elso_kombi_bmw_m3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bede1d-f316-41ef-a77f-f502b44a111b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_hivatalos_jon_az_elso_kombi_bmw_m3","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:59","title":"Hivatalos és már fotónk is van róla: jön az első kombi BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók segítségével frissíti néhány régi utasszállítójának fedélzeti szoftverét.","shortLead":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók...","id":"20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f441f-b834-4b8b-a365-76dc96fd9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:03","title":"Még mindig floppy-lemezekkel frissítik a Boeing 747-eseket, 8 darab kell 28 naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt évben mérték a három legforróbb júliust a világban – közölte az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálata (C3S), amelynek friss adatai szerint világszerte a harmadik legmelegebb július volt az idei.","shortLead":"Az elmúlt öt évben mérték a három legforróbb júliust a világban – közölte az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő...","id":"20200811_legforrobb_juliust_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646c489d-8b05-47a7-b402-93545d1b34e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_legforrobb_juliust_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:03","title":"Másfél évszázada írják, milyen meleg van – az elmúlt öt évben volt a három legforróbb július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre az Egyesült Államoknak nincs rálátása és erői sincsenek jelen.","shortLead":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre...","id":"20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8547d24d-18d2-4f5c-b605-4ad248509d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:57","title":"Az Iszlám Állam feltámadása fenyeget Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert Sputnik-V-nek nevezték el feltalálói.","shortLead":"Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert...","id":"20200811_koronavirus_vakcina_oroszorszag_oltas_sputnik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99330e9-c835-4c03-9393-4a268c29e6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_koronavirus_vakcina_oroszorszag_oltas_sputnik_v","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:08","title":"Ahogy bejelentették, 20 ország rendelt a világon elsőként késznek mondott koronavírus-oltásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22343697-93d1-4d6e-9c60-8041b71a4f3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagy kihívás elé állítja a mezőgazdaságot a klímaváltozás, a kutatók azonban most találtak egy lehetséges megoldást.","shortLead":"Nagy kihívás elé állítja a mezőgazdaságot a klímaváltozás, a kutatók azonban most találtak egy lehetséges megoldást.","id":"20200811_Algakkal_valtoztatnak_meg_a_novenyek_genjeit_hogy_kevesebb_vizet_igenyeljenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22343697-93d1-4d6e-9c60-8041b71a4f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34372a0-640e-464e-bd2e-065ef43cbb35","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_Algakkal_valtoztatnak_meg_a_novenyek_genjeit_hogy_kevesebb_vizet_igenyeljenek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:37","title":"Algákkal piszkálnának bele a növények génjeibe, hogy kevesebb vízzel is növekedjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból strandpapucs készítéséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból...","id":"20200811_alga_strandpapucs_muanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdb5232-aed0-478d-b8a3-f34e7e6171c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_alga_strandpapucs_muanyag","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:03","title":"Már csak ezt a szezont kell kibírni, jövőre jön az algából készült biopapucs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]