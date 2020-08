Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rugalmasan, a la carte választhatnak a tihanyi építési szabályok közül azok, akiknek szabad. Így lett \"gazdasági épület\" Orbán Viktor barátja, illetve Rogán-Gaál Cecília nyaralója.","shortLead":"Rugalmasan, a la carte választhatnak a tihanyi építési szabályok közül azok, akiknek szabad. Így lett \"gazdasági...","id":"202033_a_la_carte_epitesi_szabalyok_tihanyi_modra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1fb97-1812-4b5d-ba4a-2d310b8d1241","keywords":null,"link":"/360/202033_a_la_carte_epitesi_szabalyok_tihanyi_modra","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:00","title":"Tihanyban Mészáros Lőrinc háza papíron akár istálló is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","shortLead":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","id":"20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ceb014-2793-4a8e-9b17-5e57c11fff23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:02","title":"250 fős létszámbővítés lesz az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft-társalapító, mostanában leginkább egészségügyi innovációval foglalatoskodó Bill Gates szerint bizonyos országokban hamarabb véget érhet a koronavírus-járvány, míg a többinél hosszabb lesz az út az alagút végéig.","shortLead":"A Microsoft-társalapító, mostanában leginkább egészségügyi innovációval foglalatoskodó Bill Gates szerint bizonyos...","id":"20200812_bill_gates_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_oltoanyag_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae96aa-5cac-46d8-a650-2bb5bcd554b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_bill_gates_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_oltoanyag_vedooltas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:03","title":"Hogy meddig tart a koronavírus-járvány? Bill Gates két dátumot is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és gitáros, a latin rock and roll sztárja, olyan hatvanas évekbeli kultikus slágerek előadója, mint a Lemon Tree, a La Bamba és az If I Had a Hammer.","shortLead":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és...","id":"20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18542c67-0572-4d0a-beb2-872fc4b94f65","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:26","title":"Koronavírusban meghalt Trini Lopez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4801d3e-bcf1-4044-a0ba-b1f5beb92056","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japánban első ízben esett 30 százalék alá a dohányzó férfiak aránya.","shortLead":"Japánban első ízben esett 30 százalék alá a dohányzó férfiak aránya.","id":"20200812_dohanyzas_japan_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4801d3e-bcf1-4044-a0ba-b1f5beb92056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e90fe2-0320-435e-af99-2d098ebdcfe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_dohanyzas_japan_ferfiak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:03","title":"2001-ben még a japán férfiak 48%-a cigizett, de most tömegek állnak le vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","shortLead":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","id":"20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8458f6cb-227b-4049-9470-3fc6de13fcd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:13","title":"Idén is sok család vesz fel hitelt a tanévkezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d53ec8-3ba2-41f1-bacf-5606c84271bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klippel a szólásszabadság és a szabad sajtó mellett áll ki a Felső Tízezer nevű zenekar.","shortLead":"A klippel a szólásszabadság és a szabad sajtó mellett áll ki a Felső Tízezer nevű zenekar.","id":"20200813_index_felso_tizezer_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d53ec8-3ba2-41f1-bacf-5606c84271bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b38ac5-bf56-4093-ade8-28e2240b020b","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_index_felso_tizezer_videoklip","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:43","title":"Az Index felmondott főszerkesztő-helyettese videoklip főszereplője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865c75f-2ad4-46e0-bcdf-0bc785c74f31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmaradt fesztiválszezon miatt óvatosak a tulajdonosok.","shortLead":"Az elmaradt fesztiválszezon miatt óvatosak a tulajdonosok.","id":"20200813_Annyival_tamogatja_a_kormany_a_fesztivalszektort_mint_amennyi_csak_a_Sziget_profitja_volt_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2865c75f-2ad4-46e0-bcdf-0bc785c74f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5228cfa1-fd56-4cb3-8749-d9f1362ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Annyival_tamogatja_a_kormany_a_fesztivalszektort_mint_amennyi_csak_a_Sziget_profitja_volt_tavaly","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:21","title":"Nem nyúltak a Sziget 700 milliós profitjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]