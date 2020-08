Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","shortLead":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","id":"20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36bdef4-d398-4945-b4d3-09a6b240f7f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:17","title":"Fehérorosz elnökválasztás: Rátámadtak a BBC orosz nyelvű szolgálatának újságíróira Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosra veszi Orbán Viktor miniszterelnök 2022-es bukását Mérő László matematikus, pszichológus. 