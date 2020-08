Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be7ef3d-13c7-4747-8907-045771d24338","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hivatalos fogyasztási értéke 2,1-2,4 liter benzin 100 kilométeren. Az első 100 kilométeren, amiből közel 60 kilométert elektromosan tesz meg az autó.","shortLead":"Az újdonság hivatalos fogyasztási értéke 2,1-2,4 liter benzin 100 kilométeren. Az első 100 kilométeren, amiből közel 60...","id":"20200812_zold_rendszam_es_394_loero_itt_az_uj_bmw_545e","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be7ef3d-13c7-4747-8907-045771d24338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bab3134-d97a-404e-88d9-651029efddd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_zold_rendszam_es_394_loero_itt_az_uj_bmw_545e","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:21","title":"Zöld rendszám és 394 lóerő: itt az új BMW 545e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kis híján botrányba fulladt ülésen szavazta meg a gödi képviselőtestület Balogh Csaba újabb felfüggesztését.","shortLead":"Egy kis híján botrányba fulladt ülésen szavazta meg a gödi képviselőtestület Balogh Csaba újabb felfüggesztését.","id":"20200811_god_balogh_csaba_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c0744e-29c9-4894-86b6-7cefc3220c95","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_god_balogh_csaba_felfuggesztes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:50","title":"Újabb 30 napra felfüggesztették a gödi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99404d6-4a92-4502-8cc2-3814f59531dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hét-nyolc óra egybefüggő pihenés nem is olyan magától értetődő, mint gondolnánk.","shortLead":"A hét-nyolc óra egybefüggő pihenés nem is olyan magától értetődő, mint gondolnánk.","id":"20200812_Ugy_kellene_aludnunk_mint_a_kozepkorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99404d6-4a92-4502-8cc2-3814f59531dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad56c850-28db-436d-847c-775c389a6395","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Ugy_kellene_aludnunk_mint_a_kozepkorban","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:05","title":"Úgy kellene aludnunk, mint a középkorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6114ab3-ddd8-44e4-a2ad-6fcef88f3001","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz Állambiztonsági Bizottság szerint merénylet készült az ellenzéki elnökjelölt ellen. A litván külügyminiszter szerint Szvjatlana Cihanouszkaja nem önszántából hagyta el Fehéroroszországot.","shortLead":"A fehérorosz Állambiztonsági Bizottság szerint merénylet készült az ellenzéki elnökjelölt ellen. A litván...","id":"20200811_Video_uzen_Cihanouszkaja_Lukasenka_Feheroroszorszg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6114ab3-ddd8-44e4-a2ad-6fcef88f3001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86d225c-81e5-4a27-b577-57053f07aef6","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Video_uzen_Cihanouszkaja_Lukasenka_Feheroroszorszg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:05","title":"Videókban üzent a Litvániába szökött ellenzéki Szvjatlana Cihanouszkaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","shortLead":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","id":"20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34cdc23-5edb-445c-bd20-9f11a8d21a52","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:27","title":"Európa-liga: Az Internazionale után a Manchester United is bejutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség szerint a vendéglátóiparban szinte lenullázódott a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar...","id":"20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb20364-0197-48c5-a596-2d989684fa28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:15","title":"Kevesebb üdítőt ittunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d0ea40-9022-4a42-8b8f-8b685a2c008e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átadta az utasforgalomnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője az új utasmóló második részét. Az új épületrész már június 23-án elkészült, eddig a használatba vételi engedély kiadására vártak.","shortLead":"Átadta az utasforgalomnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője az új utasmóló második részét...","id":"20200812_Atadtak_a_ferihegyi_kontenervarost_potlo_molo_masodik_felet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d0ea40-9022-4a42-8b8f-8b685a2c008e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bfc358-9fb8-4c64-b992-2aa0a7f4022b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Atadtak_a_ferihegyi_kontenervarost_potlo_molo_masodik_felet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:59","title":"Közel 12 milliárdos fejlesztést adtak át Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A találkozó hazai vezetésnél szakadt félbe.","shortLead":"A találkozó hazai vezetésnél szakadt félbe.","id":"20200811_paratartalom_kezilabda_tatabanya_csurgo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e03740-6fd2-4dfc-90c9-58af44bcf8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_paratartalom_kezilabda_tatabanya_csurgo","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:30","title":"Olyan magas volt a páratartalom Tatabányán, hogy félbe kellett szakítani egy kézimeccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]