[{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady a menopauzáról, a nők súlyának a megítéléséről és az öregedés nemi diszkriminációjáról beszélgetett egy új podcast-adásban.","shortLead":"A volt first lady a menopauzáról, a nők súlyának a megítéléséről és az öregedés nemi diszkriminációjáról beszélgetett...","id":"20200814_Michelle_Obama_tabukat_dontoget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528dd5aa-6106-4d20-a22c-d9dc70d5c1dc","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Michelle_Obama_tabukat_dontoget","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:06","title":"Michelle Obama tabukat döntöget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt mérik a térség legmagasabb a halálozási arányát.","shortLead":"Itt mérik a térség legmagasabb a halálozási arányát.","id":"20200814_peru_koronavirus_orvos_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777be160-8068-4a03-83a1-84ad895a2320","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_peru_koronavirus_orvos_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:58","title":"120 orvos hunyt el eddig Peruban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"„Középkorian” kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják egyes pszichiáterek. Az álmatlanság ugyanakkor sokak - főleg művészek - inspirációs forrása is lehet a tapasztalatok szerint.","shortLead":"„Középkorian” kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják...","id":"202033__alvaskutatas__kreativ_inszomnia__ketfazisu_ejszaka__nem_hunynak_szemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45469811-35a1-4a49-a858-cb6d9b086014","keywords":null,"link":"/360/202033__alvaskutatas__kreativ_inszomnia__ketfazisu_ejszaka__nem_hunynak_szemet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:00","title":"Nem biztos, hogy az a legegészségesebb, ha egybefüggően alszunk 8 órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 21 083 098 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323, a gyógyultaké pedig 13 206 284 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Már 21 083 098 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323...","id":"20200815_21_millio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04eb701-63fb-4889-8b7a-96694f111571","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_21_millio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:22","title":"21 millió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13,6 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság a második negyedévben. A Pénzügyminisztérium csak 10 százalékos recessziót várt. A 2009-es válság idején sem volt ekkora visszaesés.","shortLead":"13,6 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság a második negyedévben. A Pénzügyminisztérium csak 10 százalékos...","id":"20200814_A_jarvany_tortenelmi_a_vartnal_nagyobb_pofont_adott_a_magyar_gazdasagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af587901-bd2f-478d-bf58-3d4f8575e339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_A_jarvany_tortenelmi_a_vartnal_nagyobb_pofont_adott_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:00","title":"A járvány történelmi, a vártnál nagyobb pofont adott a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. ","shortLead":"A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. ","id":"20200815_Belefulladt_egy_fiatal_ferfi_a_Lupatoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d1035-0a03-46b8-bdec-e128212f7801","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Belefulladt_egy_fiatal_ferfi_a_Lupatoba","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:40","title":"Belefulladt egy fiatal férfi a Lupa-tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Keleten kevésbé nő a számuk mint nyugaton.","shortLead":"Keleten kevésbé nő a számuk mint nyugaton.","id":"20200815_Reg_nem_latott_szegenysegi_szamokat_latni_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b877fec2-60e1-4c8a-b481-0a781dd9c1a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Reg_nem_latott_szegenysegi_szamokat_latni_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:39","title":"Rég nem látott szegénységi számok jöttek Németországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző a közös jelöltekről és együttműködésről szóló bejelentést értékelte, és azt latolgatta, mivel fog ez járni.","shortLead":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző...","id":"20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735890a2-f376-4ccc-9495-e27ffcc3facb","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:16","title":"Lakner az ellenzéki összefogásról: komoly vizsga lesz a közös jelöltek kiválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]