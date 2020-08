Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc3dcb2-09a3-4696-848b-65fc95af5ec9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését Barcelonában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati...","id":"20200815_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3dcb2-09a3-4696-848b-65fc95af5ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713df36a-46ec-4eba-92f0-2e684d74da3b","keywords":null,"link":"/sport/20200815_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:56","title":"Ismét Hamilton rajtolhat az élről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d66ff45-d069-400b-82bd-92f395c4c9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt nem támogatja Csorbai Ferencet, de nem is indít rá saját jelöltet.","shortLead":"A párt nem támogatja Csorbai Ferencet, de nem is indít rá saját jelöltet.","id":"20200814_momentum_csorbai_ferenc_mohacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d66ff45-d069-400b-82bd-92f395c4c9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce08c82-abf8-4852-a678-381282a4403f","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_momentum_csorbai_ferenc_mohacs","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:39","title":"A Momentum nem támogatja az ellenzéki polgármesterjelöltet Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút. A cégvezetők még birkóznak a dilemmával, hogyan kezeljék a home office-t.","shortLead":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút...","id":"202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9342c27-df30-41a7-8347-2535c8029016","keywords":null,"link":"/360/202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:15","title":"Se veled, se nélküled állapotot eredményezett, hogy rájöttünk, működik a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0294bb-1300-4a92-bb26-80af2ee00ca6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majdnem tele volt az Új Hidegkuti Nándor Stadion.","shortLead":"Majdnem tele volt az Új Hidegkuti Nándor Stadion.","id":"20200814_A_Fradi_es_az_MTK_dontetlenevel_indult_az_NB_I","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0294bb-1300-4a92-bb26-80af2ee00ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1a82cb-4fdc-4dcb-a506-338600024bd0","keywords":null,"link":"/sport/20200814_A_Fradi_es_az_MTK_dontetlenevel_indult_az_NB_I","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:40","title":"A Fradi és az MTK döntetlenével indult az NB I","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"76 ezer részvényt vett, így tornázva fel azok árfolyamát. Állítja, csak ki akart provokálni egy vizsgálatot.","shortLead":"76 ezer részvényt vett, így tornázva fel azok árfolyamát. Állítja, csak ki akart provokálni egy vizsgálatot.","id":"20200814_mnb_40_millios_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c9463-6b3d-40be-a864-2995a5869f38","keywords":null,"link":"/kkv/20200814_mnb_40_millios_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:05","title":"40 milliós bírságot szabott ki a jegybank egy részvényekkel trükköző igazgatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","shortLead":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","id":"20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5789f9d1-8866-44a0-be16-e3646e618533","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:50","title":"Közel 8 ezer magyar hajléktalan mondta el, hogy milyen körülmények között él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington eddig 18 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Libanonnak.","shortLead":"Washington eddig 18 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Libanonnak.","id":"20200813_Szuksegallapotot_Bejrutban_az_FBI_is_reszt_vesz_a_nyomozasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b72c69d-7b68-47ad-83cc-782e325cf18c","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szuksegallapotot_Bejrutban_az_FBI_is_reszt_vesz_a_nyomozasban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:21","title":"Szükségállapotot vezettek be Bejrútban, az FBI is részt vesz a nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1736b96-40b0-48ff-bf9b-ccdca87cd688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indonéz fiatal csak nézett ki a fejéből – ez pedig tízezreket érdekelt.","shortLead":"Az indonéz fiatal csak nézett ki a fejéből – ez pedig tízezreket érdekelt.","id":"20200814_youtuber_indonezia_semmitteves_videos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1736b96-40b0-48ff-bf9b-ccdca87cd688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0551172-8209-46d3-9ee6-71e507355a09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_youtuber_indonezia_semmitteves_videos","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:03","title":"Semmittevéssel ért el milliós nézettséget egy alig ismert youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]