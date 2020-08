Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6599807-cb53-4630-a015-52d042ef1163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük migránsok használták. ","shortLead":"Szerintük migránsok használták. ","id":"20200814_Otven_centis_alagut_hatarzar_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6599807-cb53-4630-a015-52d042ef1163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c157f7-627a-448c-aeb5-ace798887c76","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Otven_centis_alagut_hatarzar_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:17","title":"Ötvencentis alagutat talált a határzár alatt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kérdést átengedett a négyből a helyi választási bizottság, amiket a tatai luxushotel-beruházással kapcsolatban kezdeményeztek helyi ellenzéki képviselők. Ha jogerőssé válnak, szeptemberben kezdődhet az aláírás-gyűjtés.","shortLead":"Két kérdést átengedett a négyből a helyi választási bizottság, amiket a tatai luxushotel-beruházással kapcsolatban...","id":"20200815_tata_oregto_luxushotel_nepszavazas_atment_ket_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e309b75-6500-460c-9185-cc816d7ed5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_tata_oregto_luxushotel_nepszavazas_atment_ket_kerdes","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:41","title":"Átment két népszavazási kérdés a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszállóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik Lukasenka uralma alatt élnek, azok nem engedelmeskednek neki örökre. Pedig a politikus jó negyedszázadon át példát mutatott az önkényből, hiszen vaskézzel vezeti országát. ","shortLead":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik...","id":"20200816_Inog_Lukasenka_hatalma_de_meg_nem_omlott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d9553b-6e65-4d5d-b67d-93268179cf11","keywords":null,"link":"/360/20200816_Inog_Lukasenka_hatalma_de_meg_nem_omlott_ossze","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:05","title":"New York Times: Inog Lukasenka hatalma, de még nem omlott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút. A cégvezetők még birkóznak a dilemmával, hogyan kezeljék a home office-t.","shortLead":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút...","id":"202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9342c27-df30-41a7-8347-2535c8029016","keywords":null,"link":"/360/202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:15","title":"Se veled, se nélküled állapotot eredményezett, hogy rájöttünk, működik a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány. Az erről szóló pénteki kormányhatározatban a Gazdaságvédelmi Akcióterv sikeres végrehajtására hivatkoznak.","shortLead":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány...","id":"20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a3952e-ddc3-44a0-9262-b8acdf454208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Több kisváros sportberuházását is leállítja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, nem vállal közjogi szerepet, legalábbis ezt állítja a Blikk egy “titkos szóbeli paktum” alapján.\r

\r

","shortLead":"Sőt, nem vállal közjogi szerepet, legalábbis ezt állítja a Blikk egy “titkos szóbeli paktum” alapján.\r

\r

","id":"20200815_gyurcsany_ferenc_ellenzeki_osszefogas_gyurcsany_megigerte_nem_lesz_tobbe_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230428b1-db4a-4e8a-98ef-94951e3ad48b","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_gyurcsany_ferenc_ellenzeki_osszefogas_gyurcsany_megigerte_nem_lesz_tobbe_kormanyfo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:50","title":"Gyurcsány állítólag megígérte: nem lesz többé kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az UTE egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus-tesztje.","shortLead":"Az UTE egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus-tesztje.","id":"20200816_Koronavirusfertozes_miatt_lezartak_az_Ujpesti_Jegcsarnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1deee1-349c-4391-8abf-05e5f9878c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Koronavirusfertozes_miatt_lezartak_az_Ujpesti_Jegcsarnokot","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:20","title":"Koronavírus-fertőzés miatt lezárták az Újpesti Jégcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett megtennie. ","shortLead":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett...","id":"20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36354cd0-d52c-4d5a-b27a-e9afec9476a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:20","title":"Elnézést kért egy kínai étterem, amiért mérlegre állította a vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]