Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c76a380-eae2-48fd-90ce-b40ba2cc35fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely azt írta, hogy a szolidaritásukat akarják kifejezni a fehérorosz tüntetők felé.","shortLead":"Karácsony Gergely azt írta, hogy a szolidaritásukat akarják kifejezni a fehérorosz tüntetők felé.","id":"20200817_lanchid_feherorosz_diszkivilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c76a380-eae2-48fd-90ce-b40ba2cc35fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ab8c3-cc21-4197-a058-f8421df110b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lanchid_feherorosz_diszkivilagitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 21:36","title":"A fehérorosz tüntetők tiszteletére piros-fehérbe borult a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak tíz minősített taxitársaság működik a fővárosban.","shortLead":"Már csak tíz minősített taxitársaság működik a fővárosban.","id":"20200817_Befejezte_mukodeset_a_TaxiPlus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee46e3f-0274-4a60-aadb-cb2562ec2371","keywords":null,"link":"/kkv/20200817_Befejezte_mukodeset_a_TaxiPlus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:26","title":"Befejezte működését a TaxiPlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ace7bb-5544-4a61-a55b-6bea8bf49690","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetők és ellentüntetők menetelnek vasárnap Minszkben, és egyes információk szerint Lukasenka is meg fog jelenni az ellendemonstráció helyszínén. ","shortLead":"Tüntetők és ellentüntetők menetelnek vasárnap Minszkben, és egyes információk szerint Lukasenka is meg fog jelenni...","id":"20200816_Ellentuntetesre_keszulnek_Lukasenka_hivei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58ace7bb-5544-4a61-a55b-6bea8bf49690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1f9140-9a8d-4b3a-91dc-cfa7686b4add","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Ellentuntetesre_keszulnek_Lukasenka_hivei","timestamp":"2020. augusztus. 16. 13:07","title":"Ellentüntetésbe kezdtek Lukasenka hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból.","shortLead":"Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból.","id":"20200816_Harom_jatekosnak_is_pozitiv_lett_a_tesztje_az_UVSE_vizilabdacsapatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a88b56-d95b-4d2d-8238-5664a0fabc21","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Harom_jatekosnak_is_pozitiv_lett_a_tesztje_az_UVSE_vizilabdacsapatanal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:00","title":"Három játékosnak is pozitív lett a tesztje az UVSE vízilabdacsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5459cfbc-c0b8-420b-bd4a-ce17ac1f865f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet vállalta magára a támadást.\r

\r

","shortLead":"Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet vállalta magára a támadást.\r

\r

","id":"20200817_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban_megoltek_az_osszes_tamadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5459cfbc-c0b8-420b-bd4a-ce17ac1f865f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff88957-bfaf-49c4-a852-e85e85be8c0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban_megoltek_az_osszes_tamadot","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:59","title":"Halálos terroristatámadás Szomáliában: megölték az összes támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható...","id":"20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b4c1f3-8b7e-4a2b-86fe-95a92a558192","keywords":null,"link":"/360/20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:00","title":"Radar360: Döntöttek a maszkviselésről az iskolákban, EU-s videócsúcs Belaruszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből és epékből vett mintákban találtak.","shortLead":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből...","id":"20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3d492-1b88-477e-884a-abfea9da26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:25","title":"Rengeteg mikroműanyagot találtak emberekben amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden tehetetlenség, és az ebből adódó kreativitás is.","shortLead":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden...","id":"20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8a953-1156-4fa3-b613-67b276da45d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:51","title":"Máté Gábort így még nem látta a gardróbjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]