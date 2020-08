Pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök volt a Kossuth Rádióban a Jó reggelt Magyarország! vendége. A beszélgetés a járványhelyzet témájával indult, Orbán szerint szükség lesz újabb intézkedésekre a koronavírus terjedése miatt. Elmondta, Magyarországhoz képest a legtöbb országban romlik a helyzet és az ország számára a legnagyobb veszélyt még mindig a fertőzés behurcolása jelenti.

Orbán szerint jelenleg a legfontosabb kérdés a védekezésben az iskolakezdés. A digitális oktatásra való átállást sikeresnek vélte az első hullámkor, de voltak szerint árnyoldalai is:

10 százaléknyi diák eltűnt a rendszerből. Nem kapcsolódott be, nem vett részt vagy csak időnként az oktatásban.

A szeptemberi kezdéskor a különbségek az osztályokon belül nagyobbak lesznek, mint a járvány előtt. "Ne tekintsünk úgy a digitális oktatásra, mint ami ki tudja váltani teljesen a hagyományos tanítást. Nem ugyanolyan jó, ez csak tartalék" - mondta.

Azt is elmondta, hogy a járvány elleni védekezésben a továbbiakban is az osztrák mintát vesszük majd alapul, de nagyban támaszkodhatunk a saját tapasztalatainkra is. Orbán szerint a legfontosabb mérőszám a járványban a halálozások száma. Úgy véli, hogy a fertőzöttek száma is fontos, de a betegségből meg lehet gyógyulni. Biztos nem kellemes, megkínozza az embert a koronavírus, de fel lehet belőle épülni. Továbbra is az idősekre kell nagyon vigyáznunk, akiket ez elvihet - emelte ki.

A miniszterelnök elmondta, az országok zöld-sárga-piros besorolása, amire nyáron átállt az ország

nagyon jó volt, de ennyi volt. Szeptembertől ez a rendszer nem működik.

Van még néhány nap a nyárból, aki szeretné, még most nézze meg a tengert, mert a jövő hónaptól más világ jön. "Nem teljesen satu", de ahhoz közeli lesz. Azt kérte, hogy szeptembertől déli irányba ne szervezzenek utat, mert az ütközni fog határvédelmi intézkedésekbe.

A vakcinákról is beszélt Orbán, azt mondta, több helyen is készül egyszerre a világban, mi minden irányba kinyújtottuk a csápjainkat. A tavaszi egészségügyi beszerzésekről azt mondta, hogy többen kritizálták azok minőségét, az árukat.

Én most is azt mondom, ha háromszor ennyit kellett volna fizetnünk, akkor háromszor annyit fizettünk volna lélegeztetőgépekért.

Ha magyar emberek életéről van szó, akkor – bár nem kell a józan eszünket magunk mögé hajítani - mindent meg kell tenni. Orbán szerint rendelkezésre áll az eszközpark a védekezéshez, mindenki aludjon nyugodtan.

A második negyedévi GDP-adatokról is kérdezték Orbánt, aki beszámolt a gazdaságvédelmi tervről, amiről a kormánya tagjai és ő is már ezerszer bemutatott. Orbán Viktor azt mondta, csütörtökön a kormány tartott egy gazdaságpolitikai megbeszélést, ahol a kormányfő megrendelést adott le egy növekedést beindító kétéves tervre a szakemberektől, amit szeptember közepére vár az érintettektől.