Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól kért segítséget. ","shortLead":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól...","id":"20200822_bozottuz_Kalifornia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4d06-8ab3-489d-8c7b-47f4a50b0abd","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:04","title":"Narancssárgára festették a bozóttüzek Kalifornia egét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt végzett felmérés eredményeit összegezve. ","shortLead":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt...","id":"202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeb44ec-370f-4277-84f3-8e356abcd73c","keywords":null,"link":"/360/202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:15","title":"Hogy mennyire egészségesen alszik, az attól is függ, mennyi pénze van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Evo Morales elleni újabb ügyet a kormány kezdeményezte.","shortLead":"Az Evo Morales elleni újabb ügyet a kormány kezdeményezte.","id":"20200821_Pedofil_kapcsolat_miatt_jelentettek_fel_a_volt_boliviai_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e47c9-7f05-452a-b7a9-7b44a17d1567","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Pedofil_kapcsolat_miatt_jelentettek_fel_a_volt_boliviai_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:18","title":"Pedofil kapcsolat miatt jelentették fel a volt bolíviai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Inkább látja most magát a Barcelonán kívül, mint belül.","shortLead":"Inkább látja most magát a Barcelonán kívül, mint belül.","id":"20200821_messi_barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a753e06d-e498-4f5c-9c8b-2c8ba5c2a213","keywords":null,"link":"/sport/20200821_messi_barcelona","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:19","title":"Messi még bizonytalan, nem biztos, hogy marad a Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","shortLead":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","id":"20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c22873-fd0f-49f9-85a6-47e631c2b548","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:26","title":"Orbán: Szeptembertől \"satu közeli\" szigor lesz a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által szelfipontnak szánt 4 óriás betűt - számolt be a tábla sorásról az RTL Klub híradója.","shortLead":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által...","id":"20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4cbfc5-96c6-4e91-800e-d4dcf82c330d","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:57","title":"Körforgalomba száműzték a balesetveszélyes Pécs-táblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","shortLead":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","id":"20200822_otos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa34056c-8339-460e-a116-188ba19019eb","keywords":null,"link":"/elet/20200822_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:31","title":"Huszonkét szelvényre fizet milliókat az ötös lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg a fiatalok körében terjed.","shortLead":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg...","id":"20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6c017b-04f1-4944-af56-7be924fd0539","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:33","title":"Meghaladta a háromszázat a napi új esetek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]