Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne megmagyarázni, ezért augusztus közepe óta a kormány és a hozzá tartozó propagandalapok is próbálnak a lehető legkevesebbet beszélni Szijjártó Péter nyaralásáról. Ha mégis beszélnek, akkor is csak a külügyminiszter magánéletéről ejtenek szót.

Mivel a magyar kormány évek óta nem kommunikál a független sajtóval, amikor pedig mégis, akkor leginkább egy panelmondatot ismételgetnek a véletlenül elkapott magasrangú politikusok, már egyedül a kormányhoz közel álló média kommunikációjából lehet arra következtetni, hogy egyes kihívásokkal járó helyzeteket mivel akarnak eladni a szavazóknak.

Az optimális helyzet nyilván az, ha a Facebookra feltöltött csendéleteket kell csak átvenni tőlük,

de néha történnek olyan rendszerhibák, mint amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről azt kommunikálja, vadul dolgozik a belarusz helyzet megoldásán, miközben az ország egyik leggazdagabb, állami közbeszerzéseket sorra nyerő emberének, Szíjj Lászlónak a luxusjachtján nyaral családja társaságában az Adrián.

Ilyenkor általában eltelik pár nap, ameddig megszületik a végső narratíva, ahogy most is történt: az azonnali reakció Szijjártó őrületes munkatempóját emelte ki, mégpedig azt, hogy a külügyminiszter a szabadsága alatt is dolgozik, de ez még ezen a szinten is gyenge magyarázat volt.

© Facebook / Szijjártó Péter

Egyrészt azért, mert Szijjártónak eleve a Sokat Dolgozó Ember imidzset építették fel, másrészt azért, mert a hősies sztahanovista imidzsbe azért mégis csak bele kellene szuszakolni, hogy egy jachton volt.

A politikus nyaralása körül felmerülő kérdéseket jól láthatóan két módszer összemosásával akarják elmaszatolni: a Borkai-botrányból már jól ismert hallgatással, illetve a fókusz elterelésével.

Előbbire nem kell sok magyarázat: az Origón és a közmédia híroldalán például az ügy augusztus 18-i nyilvánosságra kerülése óta nem került szóba a külügyminiszter nyaralása még annyira sem, hogy megvédjék valahogy. Hallgat a HírTV is, a Magyar Hírlap pedig csak a gyors reakcióként megszületett “Szijjártó Péter a nyaralása alatt is dolgozik” sablont hozta le.

A Pesti Srácok Vona Gábor totálisan félrement reakcióját tartotta fontosnak megemlíteni arról, hogy Szijjártó márpedig tényleg nagyon sokat dolgozik, úgyhogy senki ne vádolja őt munkakerüléssel.

Ha kereszténydemokrata hazafiként akarnánk valamit tudni róla, mi ez az egész ügy, a legjobban a Magyar Nemzettel járunk: ott két rövidhírben is utalnak arra, hogy volt valami nem megszokott Szijjártó körül a napokban. Az egyik Vona Gábor már említett reakciója a rengeteget dolgozó Szijjártóról, a másik pedig a szintén említett gyors közlemény arról, hogy Szijjártó szabadságra ment, és onnan is dolgozik. © Facebook / Szijjártó Péter

A hivatalos kommunikáció is hasonlóan néz ki: a Külügyminisztérium – többszörösen feltett – kérdéseinkre csak tömören hangsúlyozta, hogy a miniszter a szabadságát tölti, ráadásul onnan is nagyon sokat dolgozik. Viszonylag új elem volt a külügyi államtitkár Menczer Tamás Facebook-posztja, aki szerint képmutatás, hogy miközben a magánélet szentségéről beszélnek emberek (azt nem nevezte meg, kikre gondol), lefényképezik a minisztert a családi nyaralásán.

Hogy mennyire kínos ez az ügy a kormánynak, azt jól jelzi, hogy a Külügyminisztérium előtti parkolóra a Momentum által felfújt jachtot bójával takarták le, hogy addig se gondoljon senki erre, ameddig leszedik a festéket a betonról.

© Facebook / Momentum TizenX

Bármiféle narratívát ketten adtak: maga Szijjártó Péter és a Fidesz valóságértelemzésére remekül rezonáló ifj. Lomnici Zoltán, aki a 888 hasábjain jelentetett meg cikket a magánélet védelméről.

Bár az egyik moralizálásnak van álcázva, a másik pedig jogértelmezésnek, az üzenet ugyanaz: Szijjártót a szemét balliberálisok lefotózták, miközben gyanútlanul nyaralt a feleségével és gyerekeivel, pedig neki is joga lenne magánélethez.

...ami a magánéletemet illeti, az ahhoz fűződő jogok megilletik a külgazdasági és külügyminisztert is, megilletik a feleségét, megilletik a gyerekeit is, akik 6 és 9 évesek és akikről ezek szerint fürdőgatyában nyugodtan lehet sunyiban készített képeket publikálni. Ez nálam kicsit vonal alatti, ez ügyben is biztosan lennének vitáim, de ezzel együtt tudok élni”

– mondta a hvg.hu kérdésére válaszolva Szijjártó augusztus 25-én, egy héttel a lebukása után, amikor először állt a sajtó elé.

“A balliberális média által indított gyűlöletáradatot ezúttal az a fotó idézte elő, amit az Átlátszó készített a tárcavezetőről és feleségéről az adriai nyaralásuk alkalmával” – írta a 888 augusztus 27-én.

A két gondolatban az a bravúros, hogy úgy beszélnek a Szijjártó-ügyről, hogy annak tulajdonképpen egyetlen részletét sem lehet megtudni azon kívül, hogy lefotózták nyaralás közben. Akár azt is hihetnénk, egy nyéki-tavi fabódé kertjében készültek, miközben felosztották egymás közt a nyaralás hetére befőzött lecsók egyikét.

© YouTube

A biztonságpolitikai szakértőként nyilatkozó Földi László egy rádióinterjúban még messzebb ment: szerinte az is jogos lett volna, ha elsüllyesztik az Átlátszó fotósának őket üldöző csónakját.

Mészáros Lőrinc, Szíjj László és Orbán Viktor meccset néznek © Túry Gergely

A magánélet megsértésének kiabálása közben szó sincs Szíjj Lászlóról, vagy arról, miből gazdálkodta ki az adóbevallása alapján kigazdálkodhatatlan összeget a politikus ehhez a nyaraláshoz, miközben köztudott, hogy ilyenekre csak akkor futja magyar politikusnak, ha Rogán Cecília a felesége.

Apropó, Rogán: az ő helikopteres története szólt talán a legnagyobbat, miután a szokásosnál is kínosabb helyzetbe hozták egy sajtótájékoztatón 2016-ban, de az alap ott is az volt a kormánymédiában, hogy nincs itt semmi látnivaló. Azóta már magabiztosabb a kormány ebben a kérdésben, hiszen a hallgatáson túl Győr egykori polgármesterének jachtozásába is belekeverték a magánélet védelmét, és csináltak úgy, mintha a politikusok privátszférájának védelme lenne a legégetőbb probléma, és nem a közpénzen hizlalt emberek gyanús ajándékozása.

Természetesen ebben is Orbán Viktor volt az igazi pionír. Amikor 2018-ban kiderült, hogy Garancsi István magánrepülővel vitte a miniszterelnököt a Videoton focicsapatának bulgáriai meccsére, Orbán simán lesöpörte azzal a dolgot, hogy ez az ő magánügye, és mindig így járt meccsre, miközben a kormánymédia az egész történetet levegőnek nézte.

Szijjártó közben próbált visszakerülni a sokat dolgozó politikusi szerepbe, és augusztus 20-án már kiírta a tervezett programjait, ami vitán felül elég sűrű. Mellette tovább építette az elmúlt hónapokban sokat erősödött fociminiszteri státuszát is, külön gratulálva a Fradi BL-szerepléséhez, Lőw Zsolt PSG-másodedző BL-ezüstérméhez, és jutott hely saját kedvencének, a Budapest Honvédnak is.

A nyilvánvalót tehát mindenki látja, de kérdés, mennyire tudatos ez? Ehhez már felhívtuk Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakértőt.

Itt egy politikus személyes brandjéről van szó. Szijjártó nyilván marad külügyminiszter, ki fog hűlni ez a történet, de ez a brand most sérült. Lehet, hogy erősítik a munkamániás imidzsét, de arra nyolc év múlva is emlékezni fognak az emberek, hol nyaralt”

– mondta a hvg.hu-nak Bőhm.

A kommunikáció elsőre tudatosnak és már sokszor látottnak tűnik számára: “A kormányhoz kötődő ügyeknek az alaptézise, hogy nincs itt semmi látnivaló. De azt, hogy van-e botrány vagy ügy, azt sohasem az érintett fél dönti el” – erősítette meg a szakember, hozzátéve, hogy a kormányoktól jellemző az az általános megközelítés, hogy nem ismerik be, ha hibáztak.

Az, hogy összességében elégséges-e a családra hivatkozni, megint más kérdés. “Egy ilyen nagyon támogatott dologra hivatkozni, mint az évente csak pár közös nap a családdal, csak egy ideig-óráig működő érvelés. Ki kell várni, hogy legyen valami másik ügy, ami eltereli a figyelmet. De az is fontos, hogy Szijjártó Péter túl fontos ember ahhoz, hogy beáldozzák” – mondja Bőhm.

Bőhm szerint Szijjártó kommunikációja tulajdonképpen a szokásos mederben folyt, ugyanis most is kellett egy-két nap, ameddig megszületett a végső narratíva, amit tud visszhangozni a kormánymédia. “Az is lehet, hogy szondázták, működik-e a munkamániás brandelem, és azt is, mennyire védhető a magánélet szentsége, és ez volt az erősebb.”