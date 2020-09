A Fővárosi Főügyészség vizsgálhatja a Rogán–Bessenyei–villa transzformátorának ügyét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a koronavírus kiváltó okát is érinti.","shortLead":"A film a koronavírus kiváltó okát is érinti.","id":"20200901_Joaquin_Phoenix_az_allattenyesztes_ellen_harcol_uj_dokumentumfilmjevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31882912-280e-41da-ba2a-25fffacd565b","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Joaquin_Phoenix_az_allattenyesztes_ellen_harcol_uj_dokumentumfilmjevel","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:55","title":"Joaquin Phoenix az állattenyésztés ellen harcol új dokumentumfilmjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","shortLead":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","id":"20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4632768-ed81-4b25-8eab-54a9446ca933","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:25","title":"\"Nemet kell mondani\" – Pelsőczy Réka is otthagyja az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha viszont ajándékba kapta az utat, az korrupciós problémákat vethet fel. Szijjártó eddig nem adott magyarázatot, valaki viszont feljelentette. Kérdés, mire jut az ügyészség, már ha jut valamire egyáltalán.\r

","shortLead":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha...","id":"20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52d3f4-d87e-4432-b02d-13726d07608d","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Feljelentették Szijjártót a luxusjachtozás miatt, a Központi Nyomozó Főügyészségen van az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belázasodott, a tesztje pozitív lett.","shortLead":"Belázasodott, a tesztje pozitív lett.","id":"20200903_Koronavirusos_a_XVIII_kerulet_egyik_kepviseloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e6afb-b7f2-45d4-8440-66720d9bde5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirusos_a_XVIII_kerulet_egyik_kepviseloje","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:26","title":"Koronavírusos a XVIII. kerület egyik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belga külügy jelezte, hogy nem engedélyezett a belépés Magyarországra.","shortLead":"A belga külügy jelezte, hogy nem engedélyezett a belépés Magyarországra.","id":"20200901_Belgium_Magyarorszag_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad2e83a-9679-4fbf-b1d4-b8504c52223c","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Belgium_Magyarorszag_tiltas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:06","title":"Belgium nem ajánlja az utazást Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Jelentősen gyorsítaná a főváros a CT- és MR-diagnosztikához való hozzájutást. Ezzel a kormányzati intézkedések hiányosságait is orvosolná.","shortLead":"Jelentősen gyorsítaná a főváros a CT- és MR-diagnosztikához való hozzájutást. Ezzel a kormányzati intézkedések...","id":"202036__budapesti_diagnosztika__gyorsitas__beavatkozasi_pont__kiserleti_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b820b6bd-774f-4288-82d2-e9f95dd63628","keywords":null,"link":"/360/202036__budapesti_diagnosztika__gyorsitas__beavatkozasi_pont__kiserleti_kezeles","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:00","title":"Várólista-felezés: az idei rákdiagnosztikai keretből csak jövőre lehet valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek emelkedő esetszámok mellett látják viszont egymást. A kormány a helyzet kezelését rálőcsöli az egyre idegesebb helyi közösségekre.","shortLead":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek...","id":"20200902_Folyt_COV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99e5432-df66-421f-93d6-280e89fd8b36","keywords":null,"link":"/360/20200902_Folyt_COV","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:00","title":"A kormány tétlenül figyeli, hogy megjött a víruscunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","shortLead":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","id":"20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c9f7e-6eb0-4e91-a67c-96e172faa6c9","keywords":null,"link":"/sport/20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:29","title":"Veszélyben van a budapesti Európai Szuperkupa-döntő a német sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]