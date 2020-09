Mohács pártpolitikai szempontból ritkán tűnik érdekes településnek, de a tavaly októberi önkormányzati választás óta egy tragédia miatt lett különösen furcsa pontja Magyarországnak. A 17 ezer lakosú baranyai települést 1998 óta magabiztosan vezető fideszes Szekó József ugyanis a választás előtt pár héttel elhunyt, így a párt már nem tudott új jelöltet regisztrálni a helyére, az ellenzéki összefogás támogatásával induló, amúgy szocialista Csorbai Ferenc pedig kihívó nélkül maradt.

Csorbai tulajdonképpen még így is csak a második helyen végzett 2019-ben, hiszen 1876 szavazata mellé 4076 érvénytelen szavazatot kapott, miután az őt támogató ellenzéki pártok is sikertelenül kérték, hogy lépjen vissza. Akkor minden jel arra utalt, hogy csak nagyon rövid ideig lesz polgármester, mivel ha ő nem mond le magától, a törvények szerint 2020 elején feloszlathatta volna magát a sima fideszes többségű képviselő-testület (nyolc helyük van a 11-ből), de ekkor jött a koronavírus, ami miatt úgy alakult, hogy még mindig Csorbai Ferenc Mohács polgármestere, és ez így is marad a szeptember 27-i időközi választásig, ahol Csorbai a fideszes Pávkovics Gáborral, illetve Bernáth Csillával (Mi Hazánk) mérkőzik meg.

© Fazekas István

Csorbai elmúlt kilenc hónapban mutatott politikai erejéről sokat mond, hogy saját alpolgármesterét sem tudta bevinni ,így az végül a polgármester-jelölt Pávkovics Gábor lett. Hogy a Fidesz biztosra menjen, Borsodhoz hasonlóan itt is bedobta a családi kártyát: az egykori polgármester lánya, Szekó Zsófia is indul a képviselői helyek egyikéért, vele már júliusban megjelent egy interjú arról, hogy édesapja munkáját szeretné befejezni.

Szép hosszú munkáról van szó, hiszen Mohács tényleg masszívan fideszes már 22 éve: a polgármester-választásokon Szekó 1998-ban 51,93, 2002-ben 82,43, 2006-ban 69,64, 2010-ben 74,67, 2014-ben pedig 69,72 százalékot kapott. Utolsó évében épp Csorbait verte meg nagyon, aki 11,71 százalékot tudott begyűjteni.

Sokkal nem volt kiegyensúlyozottabb az országgyűlési választásokon sem: itt azt érdemes kiemelni, hogy például 1998-ban az az MSZP-pénztárosként ismert Puch László képviselte a szocialistákat, aki történetesen Csorbai Ferenc apósa.

Csorbai nemrég kirúgta, és feljelentette a város kormánypárt által különösen kedvelt jegyzőjét. Az ő ügyében már a rendőrség nyomoz, miután valószínűleg már korábban teljesített munkákra akart kiutaltatni rendkívüli fizetéseket, de azért messziről ez az ügy sem annak tűnik, amivel be lehet buktatni egy erős Fideszt még akkor is, ha a párt nevén kívül Szekó személyes varázsa is kellett korábban. Csorbait az MSZP, a DK és a Jobbik támogatja, a Momentum távolmaradásával segít.

Csorbai Ferenc © Fazekas István

“Én azt vettem észre, hogy ez a Csorbai nem igazán tud összefüggően beszélni. Pávkovicsnak valahogy jobb a kiállása” – összegezte egy, a Duna mellett a kutyájával üldögélő 70 körüli bácsi a preferenciáit. Ő a Fidesz jelöltjére fog szavazni, de hozzátette, Csorbaival sem volt semmi baj azon kívül, hogy pár hónap után ki kellett telepíteni a Duna mellé ültetett fáit. Pávkovics viszont az utcájában lakik, és nagyon rendes ember.

Sajnos Pávkovicsról mi sem tudhattunk meg többet annál, hogy rendes ember: a jelölttel megpróbáltunk időpontot egyeztetni, de tájékoztatásuk szerint a következő másfél hétben teljesen be van táblázva, ezért nem tudott időt szakítani ránk. A jelenlegi alpolgármester nemcsak ebben követi a Fidesz legnagyobbjait, hanem kampányban is: bár Mohács utcáira ránézve az a benyomása az embernek, ő az egyetlen jelölt, különösebb programot se Facebookon, se az utcán nem tart fontosnak üzenni azon kívül, hogy ő a Fideszt képviseli.

“Szerintem Csorbai inkább a szegényeket képviseli” – jellemezte a helyzetet egy másik járókelő, hozzátéve, hogy amúgy Pávkoviccsal sem lenne baj, mert jó ember.

© Fazekas István

Gyors és nagyon nem reprezentatív kutatásom során valahogy kialakult az a kép, hogy Csorbaival tulajdonképpen senkinek sincs baja, ami elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy akkor miért ennyire izmos itt a Fidesz?

Öt kiló krumpliért”

– kaptam egy 50 körüli nőtől gyors választ, amit társa kicsit árnyalt azért. “Összefogott Kovács Istvánnal, a roma önkormányzat elnökével, ő pedig nem jó ember. Soha sem segített a romákon, csak a családi körének” – mondta.

Az igaznak tűnik, hogy Pávkovics valóban épít a helyi roma közösségre:

Most is mindjárt jön nekik Márió fellépni, aztán a Pista autóval viszi őket szavazni”

– kaptuk a beszámolót.

A beszélgetésekből gyorsan összeállt, hogy Mohácson miért nem dühös senki annyira Csorbaira, mint ahogyan az őszi akciója elutasítottsága alapján arra számítana az ember: a városnak egyszerűen sokkal elemibb problémái vannak annál, mint hogy egy ilyen vitatható eleganciájú produkción csámcsogjon hónapokig.

© Fazekas István

Mohácson jelenleg nincs minőségi gyülekezőhelye a helyi fiataloknak, ahol ellenőrzött körülmények között tudnának legalább egyet csocsózni. Többen arra panaszkodtak, hogy még egy rendes kocsma sincs a városban. Ennek fényében annyira talán nem is meglepő, hogy egyre nagyobb teret kapnak a drogok, az év elején például középiskolában fogtak dílereket, aki pedig azt elvégzi, igyekszik el is menni a városból. Ez utóbbi egészen látványos: Mohácson alig látni fiatal felnőttet.

Többek közt erről is volt szó az ellenzék rendhagyó módon egy körforgalomban szervezett lakossági gyűlésén is, ahol természetesen Csorbai volt a sztárvendég. A nagyjából negyven fős csütörtök délutáni buli egész meglepő módon nem arról szólt, hogy a Fideszt szidják, sőt: “Szekó nagyon szép eredményeket ért el, ez jó alap az építkezésre, és egy más stílusú városvezetésre” – mondta közönségének a polgármester, hogy aztán meglepően realistán válaszoljon olyan kérdésekre például, mikor lesz végre híd a Dunán. 2030-at mondott, mire többen is jelezték, hogy Pávkovics már be is ígérte a nagyon régóta vágyott hidat.

© Fazekas István

“Szerintem az eltelt kilenc hónapra büszkék lehetünk, és az emberek is látják, van értelme annak a munkának, amit csinálunk” – mondta a hvg.hu-nak Csorbai arra a kérdésre, az ő hatalomra kerülésének története mellett lehet-e egyáltalán értelmesen kampányolni. “A tragédia egy tragédia, személyesen is jó viszonyban voltam polgármester úrral, de ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Azóta hetente kapom az üzeneteket azoktól, akik szándékosan érvénytelenül szavaztak, és most már megígérték, hogy rám fognak.

De most is minden fórumot kihasználok, hogy elmondhassam: ha valakit sértettem, attól elnézést kérek.”

Csorbai nagyjából ezekre a szavazókra építi azt a meggyőződését, hogy ezúttal akár tényleg győzhet, és végig viheti programját: Mohács tisztességesen letérkövezett pár utcányi belvárosán kívül ígérete szerint jut végre fejlesztés azokra a részekre is, ahol a mostani állás szerint élelmiszert vagy gyógyszert is kínszenvedés vásárolni. De ígért drogprevenciós programokat, bedobva Zacher Gábor nevét is.

© Fazekas István

A polgármester ezek után nyilván a győzelemmel lenne elégedett, de azért egy ennyire fideszes városban így is a realitások talaján kell maradni: “Már az szép helyzet, hogy tényezők lettünk, és a város egy ki tudja, mekkora része azt gondolja, jó, amit csinálunk.”

Csorbainál sokkal lelkesebbek voltak viszont Csorbai potenciális szavazói: “Eddig nem mentek el sokan szavazni, de most el fogunk. Eddig ránk volt erőszakolva a Fidesz, mi meg lehajtottuk a fejünket. Csorbai nem hagyott itt-ott gyereket, nem alkoholista, szavahihető, hiteles ember, és én erre az emberre fogok szavazni, pedig fideszes vagyok. Lehet, hogy ő sem teljesen tisztességesen nyert tavaly, de a Fidesz még tisztességtelenebbül szokott.”