"Donald Trump \"kész gyorsan tönkretenni\" a török gazdaságot" - Washington két török minisztérium és három tárcavezető ellen vezetett be szankciókat.

"Cristiano Ronaldo belőtte a 700. gólját, de Ukrajna jutott ki az Európa-bajnokságra" - A címvédőnek továbbra sem biztos a részvétele. "Így állítanák vissza a sajtószabadságot vidéken" - Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ. "A játékautók más szintje ez a pedálos Tatra, ami pedálos Skodákat szállít" - Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája. "Hiába leszbikus a kormányfő, Szerbiában akadályozzák a melegek szülővé válását" - Amikor Ana Brnabics szerb kormányfő leszbikus partnere februárban megszülte a pár mesterséges megtermékenyítéssel fogant fiát, a szerbiai melegközösség úgy vélte, áttörés előtt áll a balkáni ország. Tévedtek.

"Orbánnak egy nőt is jelölnie kell EU-biztosnak" - A három visszadobott biztosjelölt helyett egy férfi és egy női nevet vár mindhárom országtól Ursula von der Leyen.

"Külügyi államtitkár: A vasárnapi választás ágyazott meg a Fidesz 2022-es győzelmének" - Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Gyurcsányt sejti a háttérben.

"Ismét emelkedett a Hagibis tájfun halálos áldozatainak száma" - Tíz embert még mindig nem találnak a hatóságok.