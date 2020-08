Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","shortLead":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","id":"20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8bf2a-dff0-4adb-a563-13f04d4b6110","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:05","title":"A Trump-kormány szerint előítéletes a fehérekkel szemben a Yale Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli ülést tartanak az uniós országok külügyminiszterei pénteken. Szó lesz a libanoni robbanásról, a görög–török konfliktusról és Venezueláról is. ","shortLead":"Rendkívüli ülést tartanak az uniós országok külügyminiszterei pénteken. Szó lesz a libanoni robbanásról, a görög–török...","id":"20200814_von_der_leyen_feheroroszorszag_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5f2b2a-a061-4841-b091-be98937ff167","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_von_der_leyen_feheroroszorszag_szankciok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:19","title":"Von der Leyen szankciókat hozna az elcsalt fehérorosz választás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15708522-359d-4451-859d-2205bcd8bf43","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A hét elején elhunyt Marschall Péterre mint sikeres televíziós műsorok producerére emlékezik a hazai tévés közélet. Viszont kevésbé ismert a másik énje, amely Costa Ricán teljesedett ki, ahol éttermet és kávézót, kézműves sörfőzdét nyitott, valamint saját iskolát alapított.","shortLead":"A hét elején elhunyt Marschall Péterre mint sikeres televíziós műsorok producerére emlékezik a hazai tévés közélet...","id":"20200814_Nemcsak_almodozott_hanem_tett_az_almaiert__a_magyar_BBQkozosseg_is_gyaszolja_Marschall_Petert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15708522-359d-4451-859d-2205bcd8bf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec599c6-132e-49df-bba7-75602e89ece9","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Nemcsak_almodozott_hanem_tett_az_almaiert__a_magyar_BBQkozosseg_is_gyaszolja_Marschall_Petert","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:47","title":"„Nemcsak álmodozott, hanem tett az álmaiért” – a magyar BBQ-közösség is gyászolja Marschall Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833","c_author":"Rácz Judit","category":"360","description":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti Várdai Istvánnal az idén sűrítve, augusztus 16–19. között tartandó kamarazenei fesztivált, a Kaposfestet.","shortLead":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti...","id":"202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c69d68e-6317-499e-a1f7-dfdc71f0bc55","keywords":null,"link":"/360/202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:00","title":"Baráti Kristóf: Ha a karmester profi és kifinomult, szinte semmit sem kell magyaráznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24b8c9-37cc-485a-922d-22dc27f54c1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftveresen javítja az iPhone 11-es széria úgynevezett zöldes jelenségét az Apple. A vonatkozó frissítőcsomagot már kiadta a gyártó.","shortLead":"Szoftveresen javítja az iPhone 11-es széria úgynevezett zöldes jelenségét az Apple. A vonatkozó frissítőcsomagot már...","id":"20200813_apple_iphone_11_zoldes_hatter_hiba_szoftverfrissites_ios_13_6_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f24b8c9-37cc-485a-922d-22dc27f54c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b34855-3dbd-47ed-9bfa-e94b11ba9d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_apple_iphone_11_zoldes_hatter_hiba_szoftverfrissites_ios_13_6_1","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:03","title":"Újabb iPhone-ja van? Frissítse a telefont, fontos javítás érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202033_emberi_szinjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17899e1e-cf50-4f93-bfa8-205e90a34277","keywords":null,"link":"/itthon/202033_emberi_szinjatek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:28","title":"Hamvay Péter: Emberi színjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e49b5cb-7fab-4d77-b549-2f5223c3db51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó sportszedánja új körrekordot ért el a Nürburgring Nordschleifén.","shortLead":"A német gyártó sportszedánja új körrekordot ért el a Nürburgring Nordschleifén.","id":"20200814_meg_be_sem_mutattak_de_mar_rekordidot_futott_az_uj_porsche_panamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e49b5cb-7fab-4d77-b549-2f5223c3db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd8431-424b-4d70-a108-a0b52f043bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_meg_be_sem_mutattak_de_mar_rekordidot_futott_az_uj_porsche_panamera","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:21","title":"Még be sem mutatták, de már rekordidőt futott az új Porsche Panamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5cb823-a1a4-4fac-9d9a-15846900d3fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Judd Apatow rendező ezúttal sem egy átlagos karakterhez nyúl filmjében. Alkotása ráadásul ezúttal valós eseményeken alapul.","shortLead":"Judd Apatow rendező ezúttal sem egy átlagos karakterhez nyúl filmjében. Alkotása ráadásul ezúttal valós eseményeken...","id":"202033_film__majdnem_felno_staten_island_kiralya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd5cb823-a1a4-4fac-9d9a-15846900d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97ccc35-cff8-495d-8084-8ed8e3827684","keywords":null,"link":"/360/202033_film__majdnem_felno_staten_island_kiralya","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:00","title":"Tetoválóművész akart lenni, aztán inkább millimos lett a vicceivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]