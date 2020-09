Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","shortLead":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","id":"20200902_charlie_hebdo_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef127f70-616f-4444-8933-38f1f245475e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_charlie_hebdo_per","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:55","title":"14 vádlottról mondanak ítéletet a Charlie Hebdo elleni támadás perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orvos az általa létrehozott klinikán fertőződött meg.","shortLead":"Az orvos az általa létrehozott klinikán fertőződött meg.","id":"20200901_koronavirus_benedek_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0e14ba-a1e6-468d-9071-c545b995a9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_koronavirus_benedek_istvan","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:45","title":"Meghalt a koronavírussal megfertőződött neves marosvásárhelyi orvos, Benedek István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e234820-c71e-4dd6-bc8f-1dde0f9bb2a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Waze fejlesztői az alkalmazás angol, spanyol és portugál nyelvű változatában lehetővé tették, hogy a Batman-rajongók Batman (vagy Rébusz) autójával utazzanak.","shortLead":"A Waze fejlesztői az alkalmazás angol, spanyol és portugál nyelvű változatában lehetővé tették, hogy a Batman-rajongók...","id":"20200901_batman_rebusz_film_ikon_auto_waze_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e234820-c71e-4dd6-bc8f-1dde0f9bb2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab8d332-8157-48e1-8f42-e9330af50559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_batman_rebusz_film_ikon_auto_waze_navigacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:17","title":"Batman hangján is elmondja a Waze, merre kell hazamenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968197a6-8559-4a09-a448-9f46c340f9f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele, egy biztos: a stressz szinte mindenütt jelen van, és a kiegyensúlyozott, kisimult élethez – amelyet egyaránt meghatároz fizikai és szellemi-lelki jóllétünk – ezzel kell is foglalkoznunk. De hogyan álljunk neki, mi férhet bele egy napba? Mutatunk néhány tippet, amelyek beválhatnak, és megvalósításukhoz mindössze egy kis odafigyelésre van szükség!","shortLead":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele...","id":"sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968197a6-8559-4a09-a448-9f46c340f9f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25990e97-3442-4e70-b27d-f1b0d8a1a183","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:30","title":"4 tipp: a stresszt leküzdeni nem is olyan bonyolult!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd1f22-92be-4151-9a45-6d6466a5c850","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:21","title":"Olasz méregzsákok: két új sportos Fiat 500 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is megmondta, mennyit kell fizetni a Galaxy Z Fold2-ért.","shortLead":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is...","id":"20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6150c42-8648-4e6a-a6c1-a842cff72b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:03","title":"Íme a Samsung új összecsukható telefonjának magyar ára, és minden részlet a Galaxy Z Fold2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","shortLead":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","id":"20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff5dabc-6e88-4c31-a146-8fdb89596f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:36","title":"Jön egy újabb koronavírus-alkalmazás a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kísérleti jelleggel fél órával később kezdődik majd a tanítás hat középiskolában.","shortLead":"Kísérleti jelleggel fél órával később kezdődik majd a tanítás hat középiskolában.","id":"20200831_debrecen_iskola_kesobb_kezdodik_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de97687c-adb6-4543-8af8-dc57c6a86655","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_debrecen_iskola_kesobb_kezdodik_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:37","title":"Az iskolakezdés eltolásával lassítanák a koronavírust Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]