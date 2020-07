Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt olyan mainstream filmekben, mint a James Bond, vagy a Ki vagy Doki?, de az Eredet vagy A tolmács című produkciókból is ismerhetik a nézők. ","shortLead":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt...","id":"20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3439c985-e070-43a9-b7c1-9d306e1d0f8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","timestamp":"2020. július. 05. 14:45","title":"Meghalt Earl Cameron, az egyik első fekete színész, aki szerepet kapott szuperprodukciókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ha működőképes rockzenét akarsz, annak valamilyen szinten dörzsölődnie kell a hatalomhoz\" - vallja Nagy Feró. Épp ezért nem is tartja ördögtől valónak Demeter Szilárd állami popzenementori kinevezését és terveit, valamint mesél egy 500 milliós ajánlatról is.","shortLead":"\"Ha működőképes rockzenét akarsz, annak valamilyen szinten dörzsölődnie kell a hatalomhoz\" - vallja Nagy Feró. Épp...","id":"20200706_Semmikepp_nem_lazadnek_Meszaros_ellen__Nagy_Fero_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ce26f5-e8f4-48ee-9506-8c1bcc972f9b","keywords":null,"link":"/360/20200706_Semmikepp_nem_lazadnek_Meszaros_ellen__Nagy_Fero_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 06. 19:00","title":"\"Semmiképp sem Mészáros ellen lázadnék\" - Nagy Feró a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd6860b-f92c-498c-94d3-09e2dc42140f","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"A hiteles kézműves termékekre világszerte egyre nagyobb a kereslet, a legtöbb hazai kézműves azonban nem tud ebből megélni. Szélmalomharcot vívnak a szuvenírboltok által kínált ázsiai tömegáruval, ugyanis semmilyen szabályozás nem vonatkozik arra, mit nevezünk kézműves terméknek. A gazdasági megtérülés és a hagyományőrzés között egyensúlyoz a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet. ","shortLead":"A hiteles kézműves termékekre világszerte egyre nagyobb a kereslet, a legtöbb hazai kézműves azonban nem tud ebből...","id":"20200705_hevesi_nepmuveszeti_szovetkezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd6860b-f92c-498c-94d3-09e2dc42140f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1687b409-8759-4944-91b5-42df3dc62f55","keywords":null,"link":"/kkv/20200705_hevesi_nepmuveszeti_szovetkezet","timestamp":"2020. július. 05. 16:00","title":"A hevesi hímzőasszonyok, akik szinte utolsóként maradtak a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneszerző 91 éves volt.\r

