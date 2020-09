Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c84588d8-45b8-4d17-95af-cc7070bb6831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A változás arra utalhat, hogy a 2016-ban megszűnt ingyenes napilap újraindulásával megszűnhet a versenytársául létrehozott bulvárújság.","shortLead":"A változás arra utalhat, hogy a 2016-ban megszűnt ingyenes napilap újraindulásával megszűnhet a versenytársául...","id":"20200904_metropol_indulas_lokal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c84588d8-45b8-4d17-95af-cc7070bb6831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325111d4-00fa-4174-b308-03349085d3f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_metropol_indulas_lokal","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:10","title":"Metropol lett a Lokál Facebook-oldalából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó indexesek Telex néven futó Facebook-oldalán jelent meg egy hír, ami szerint a Die Welt és a Die Presse magyarországi tudósítója vezeti majd a Mathias Corvinus Collegium Média Iskoláját.","shortLead":"A távozó indexesek Telex néven futó Facebook-oldalán jelent meg egy hír, ami szerint a Die Welt és a Die Presse...","id":"20200905_Megvan_a_Fideszkozeli_mediaiskola_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06501454-7b07-49ae-9e50-e06d84761bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Megvan_a_Fideszkozeli_mediaiskola_vezetoje","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:40","title":"Megvan a Fidesz-közeli médiaiskola vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fc4960-538c-4388-9602-8b18344c547e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A külügyminiszter képviseleti demokrácia jegyében képviselt minket a jachton is – jött rá a Duma Aktuál. 