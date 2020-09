Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Kiderült az is, pénteken kormányülés lesz, ahol finomítják a védekezés részleteit. Orbán azt mondta, rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz jobban alkalmazkodó rendszer lesz.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Szinte kizárólag a koronavírus elleni védekezésről kérdezte Nagy Katalin Orbán Viktor miniszterelnököt péntek reggel a Kossuth Rádióban. A beszélgetés azzal indult, hogy több nap is 300 felett volt az új fertőzöttek száma, úgy tűnik, itt a covid-járvány második hulláma, majd megkérdezte, mi a kormány teendője, lesz-e elég kórházi ágy, ha elszabadul a vírus (erre egyébként a beszélgetés során többször is visszakérdezett).

Orbán szerint mindig vannak, akik aggódnak, de kellenek olyanok is, akik cselekednek. Köszönetet mondott Kásler Miklósnak és Pintér Sándornak, akik az "első hullám felett aratott győzelem után" készültek a másodikra.

Állig felfegyverkezve várjuk a vírus második hullámát. Okosabbak vagyunk, mint voltunk, részben mert van tapasztalatunk. Márciusban "csak néztünk ki a fejünkből", hogy mit lehet ezzel kezdeni

- mondta a miniszterelnök. A tapasztalat mellett kiemelte a nemzeti konzultációt is, melyet elmondása szerint 1,7-1,8 millió ember küldött vissza, azonban nem a műsorban jelentette be annak eredményét.

Mi a kormány feladata - kérdez vissza Nagy. Most a fertőzöttek átlagéletkora 31 év, és a kórházban lévők aránya nem nőtt, de attól kell tartani, eléri az időseket is. Orbán azt mondja, három fontos dolog van: menteni kell az életeket, ez az idősek védelmét jelenti, utána jön az iskolák működéseinek biztosítása, illetve ,hogy a gazdaságot fel tudják pörgetni, mert nagy baj lesz, ha megint le kell állni.

Orbán azt mondja, a fiataloknak nagy most a felelőssége, kéri, ők is alkalmazkodjanak a helyzethez. Az idősek élete az ő kezükben van. Ha fegyelmezetlenek, nem tudnak vagy akarnak részt venni a védekezésben, az idősek fejére hoznak nagy bajt. Kéri, hogy a pár szabályt tartsák be.

Lesz elég kórházi ágy, ha úgy alakul? Nagy kapacitásokat alakítottunk ki, a gyakorlatokat is elvégeztük - mondja Orbán. Vita volt tavasszal, hány kórházi ágyat kellett volna kiüríteni. Az egészségügy tavasszal átment egy olyan próbán, hogy tudjuk, a legélesebb helyzetben mit kell tenni. "Kis túlzással név szerint ismerjük a lélegeztetőgépeket" , tudjuk, melyik hol van, és már saját gyártókapacitás is van. A vakcinára még várni kell, "megnyugvást okozó híreket nem lát".

A tesztelésre is rákérdez, azzal, hogy több mint 440 ezer tesztet végeztek már, bár vannak, akik több tesztelést várnak. Érthető, hogy ha kopogtat egy baj az ajtón, megindul az agyalás. Mindenkinek van egy gondolata, hogy hogy kéne tesztelni, és ez nem is baj, de Orbán szerint fontos, hogy ne kapkodjunk. Ő a WHO protokollját "üti fel", ami sok ország tudását foglalja magába, aszerint haladnak. A tesztelést a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően végzik.

"Ne becsüljük le a saját sikereinket", a legsikeresebben Magyarország védekezett Orbán szerint. A halálozások számából indul ki, a védekezés sikerét emberéletekben méri. Svédországban 10-szer annyian haltak meg, mint itthon, nálunk jobb módú országokban a betegség jobban arat, ezért fontos figyelni, hogy a védelmi rendszernek melyik részén változtatunk. Van egy jó rendszer Orbán szerint, ami eddig bevált. Mielőtt újítunk rajta, háromszor meg kell gondolni, hogy változtatunk-e, nehogy csatlakozzunk a rosszabbul teljesítők klubjához. "Ne nyissunk rést a pajzson."

Az utazási korlátozásokra kérdez aztán rá Nagy. A határzár alól kivételt tettek a V4-es országok lakói felé, amire az EU azt mondja, diszkrimináció. Orbán érti a brüsszeli bürokraták okoskodását, de azt kell megérteniük, hogy a négy ország között mély járványügyi együttműködés alakult ki. Minden országhoz a kapcsolatokat aszerint kell kialakítani, hogy milyen mély tudás van a járványügyi intézkedésekről.

Van egy vita Magyarországon, hogy belül kell védekezni, vagy a határokat lezárni, ami szerinte nem túl okos vita. Az országon belüli terjedést leszorítani kell, az utánpótlásvonalakat le kell zárni. Vannak kivételek, mert élni kell, tranzitforgalom működik, sporteseményekre át lehet lépni a határt. Nem vagyunk bornírtok, akik magukra zárják az ajtót, új rendszert vezettünk be. Péntek reggel kormányülés lesz, most finomítják tovább a rendszert. A lehető legnagyobb szabadság az összes fontos korlátozás mellett - ez az irány. Komoly stáb dolgozik azon, hogy a pontos korlátozási részleteket eltaláljuk.

Az önbizalom is fontos a politikában, mondhat Brüsszel amit akar, majd néhány nap múlva azt csinálják, amit mi - mondja Orbán. Nem fogják tudni féken tartani a járványt ők sem, ha a határoknál nem lesz új gyakorlat.

A tanévkezdéssel folytatják, sok dilemma felmerült - mondja Nagy. Mi a kormány álláspontja, hány fertőzött gyerek kell, hogy átálljunk az online oktatásra? Tavasszal általános szabály született, minden iskolára vonatkozóan. Ismeretlen ellenféllel szemben két-három védekezési vonalat kellett felépíteni. Most azt látja, nem minden településen jelenik meg a vírus, ezért nem kell általános szabály. A tanítás beszüntetéséről központi szinten döntenek. Minden esetet megnéznek, ha kell, egyedileg átállnak digitális oktatásra, de ez nem lesz mindenhol. Rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz jobban alkalmazkodó védekezés jön itt is. Akármilyen modernül is hangzik a digitális oktatás, nem olyan jó, mint a személyes találkozás. Azt látja, bátrabbak a tanárok, nem akarják feladni az oktatást, mikor még lehet tartani a személyes oktatást.

Az orvosok július 1-én kaptak egyszeri összeget, most szeptemberben megköszöni az oktatási kormányzat a kitelepülésen dolgozó tanároknak a munkáját is. Tervezi-e a kormány hogy az elismerést folytatja, más társadalmi csoportokkal - kérdezi a kormány. Orbánt is meglepte a döntés, Kásler azt saját hatáskörben hozta meg. Gratulál, de meglepődött. Régi vitába nyúl bele, ami 1990-ig, sőt, még korábbra megy vissza. Nagyok voltak a belső viták, hogy ha őket támogatják, mást miért nem... ez nem rendszerszintű megoldás, erre vissza kell térni.

Témaként jön a bledi fórum, idézi Orbánt, "Európa bajban van". Ezt vajon látják-e Európa mindkét felén? Látják, persze, de most kicsit idegenül beszél erről az ember, mindenkit leköt a vírus elleni védekezés, a stratégiai ügyek iránti fogékonyság nem túlságosan éles és erős. Nem tud a mag szárba szökni, másról gondolkodnak az emberek. De ha már rákérdezett Nagy, akkor elmondja, hogy 15 évvel ezelőtt a teljes világgazdaságban a beruházások honnan jönnek, 81 százaléka az Nyugatról jött, a többi keletről. Eltelt 15 év, már 58 százalék jön Keletről. A tendencia egyértelmű, van egy változás a világban, az ehhez alkalmazkodás a legnagyobb intellektuális kihívás a munkájában, ezzel naponta több órát foglalkozik. Európa nem tudja megmondani, hol lesz a helye 10 évvel később. Minden folyamat gyorsabban zajlik, mint azt korábban gondolták. Az európai szintű választ a "nagyfiúknak kell megoldani", mi ebben részt tudunk venni. A saját házifeladatunkat tudjuk megcsinálni, és Közép-Európa nagyon jó helyzetben van. 10 év múlva Lengyelország lesz Európa új Németországa - zárja az interjút Orbán.