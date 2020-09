Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sz. Henriett és M. Mustafa maradványaira tavaly áprilisban bukkantak rá a hatóságok egy londoni ház fagyasztójában.","shortLead":"Sz. Henriett és M. Mustafa maradványaira tavaly áprilisban bukkantak rá a hatóságok egy londoni ház fagyasztójában.","id":"20200903_london_fagyaszto_melyhuto_gyilkossag_magyar_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692dff48-6ebd-40a1-8294-430e4def1b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200903_london_fagyaszto_melyhuto_gyilkossag_magyar_no","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:15","title":"Életfogytiglant kapott a magyar áldozatát meggyilkoló és fagyasztóba rejtő londoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt, hogy az ilyesfajta gyógyszerhelyettesítők akkor is hatásosak lehetnek, ha a beteg tudja milyen szert vett be.","shortLead":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt...","id":"20200902_hatasos_placebo_magyarazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda0565-6829-4910-91b5-90212054fc36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_hatasos_placebo_magyarazat","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:03","title":"A kísérlet eredménye: még akkor is hatásos volt a placebo, amikor a beteg tudta, hogy hatástalan a szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","shortLead":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","id":"20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570776fe-a877-4763-9d2f-4a0c681b1db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:36","title":"Az aszfalt is jelentősen szennyezi a városok levegőjét, különösen forró, nyári napokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0a5ae-a18c-465f-8383-6f4b504a465a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jogállam működése fölötti őrködés lenne az amerikai William Barr feladata, ám a tavalyi kinevezése óta leginkább Donald Trump elnök segítőjeként és védőügyvédjeként dolgozik.","shortLead":"A jogállam működése fölötti őrködés lenne az amerikai William Barr feladata, ám a tavalyi kinevezése óta leginkább...","id":"202035_william_barr_trump_vedopajzsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a0a5ae-a18c-465f-8383-6f4b504a465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98944097-6bb4-4d72-82af-6df70d6548a4","keywords":null,"link":"/360/202035_william_barr_trump_vedopajzsa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:30","title":"Az igazságügy-miniszter, akinek nem a törvény a király, hanem Trump a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","shortLead":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","id":"20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749dcb25-17dc-4aed-bd74-a74426b48baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:22","title":"A magyar háztartások 300 milliárd forinttal húzták meg a nadrágszíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl kockázatosnak találta a színház a sokszereplős előadásokat.","shortLead":"Túl kockázatosnak találta a színház a sokszereplős előadásokat.","id":"20200903_central_szinhaz_eloadas_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e303e31f-c432-44e8-bee7-b3fc3f81fb6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_central_szinhaz_eloadas_torles","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:44","title":"Törli a sokszereplős előadásait a Centrál Színház a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","shortLead":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","id":"20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e697d620-4840-4153-a05b-fc33730f0723","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:22","title":"Jobbkormányos autóval próbálkozott ittasan egy vezetni sem tudó sofőr – neki is hajtott egy háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2469ff6-cac1-4aae-b68f-3e1d804cb257","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három évtizedig tartó kormányzás után kiszorulhat a hatalomból a Milo Gyukanovics montenegrói államfő vezette Szocialisták Demokratikus Pártja. Bár a politikus 2023-ig még a helyén maradhat, a befolyása jelentősen csökkenni fog. Szakértők szerint azonban elképzelhető az is, hogy a vasárnapi parlamenti választást hamarosan meg kell majd ismételni.","shortLead":"Három évtizedig tartó kormányzás után kiszorulhat a hatalomból a Milo Gyukanovics montenegrói államfő vezette...","id":"20200902_Montenegro_politikai_hegyomlas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2469ff6-cac1-4aae-b68f-3e1d804cb257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2964fc-141e-4932-816b-0671821505ce","keywords":null,"link":"/360/20200902_Montenegro_politikai_hegyomlas_","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:00","title":"Politikai hegyomlás Montenegróban: elbukott a Nyugat-barát államfő pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]