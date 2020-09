Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház színésze jelezte: nagyon is jól tudja, „miben van benne”.","shortLead":"A Nemzeti Színház színésze jelezte: nagyon is jól tudja, „miben van benne”.","id":"20200904_alfoldi_robert_ratoti_zoltan_szfe_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beae5443-872e-4db0-9042-fc715daada26","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_alfoldi_robert_ratoti_zoltan_szfe_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:55","title":"Rátóti válaszolt Alföldinek: „A kuratórium egyetlen tagját sem vezérli sértettség vagy bosszúvágy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legtöbb büntetést az RTL-nek kell fizetnie.","shortLead":"A legtöbb büntetést az RTL-nek kell fizetnie.","id":"20200903_mediatanacs_rtl_klub_tv2_hirtv_atv_burkolt_reklam_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fc8ac5-5a4a-40ea-9174-476823fbd292","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_mediatanacs_rtl_klub_tv2_hirtv_atv_burkolt_reklam_birsag","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:20","title":"A Médiatanács megbírságolta az RTL Klubot, a TV2-t, a HírTV-t és az ATV-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások és elektronikus szerződések még mindig sok vállalat számára jelentenek szürke foltot. Holott a digitális szerződéskötés fontosabb, mint valaha – a COVID-19 alatti időszakban óriási lett az igény arra, hogy a cégek úgy köthessenek szerződéseket, hogy a szerződő felek távol vannak egymástól, de a folyamat a jövőben is egyre nagyobb szerepet fog játszani az üzleti életben. A digitális aláírások nehézségeiről, lehetőségeiről és megoldásairól dr. Petrányi Dórával és dr. Horváth Katalinnal, a CMS Budapest szakembereivel beszélgettünk. ","shortLead":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások...","id":"20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f71e8f-577d-44cc-825b-f1b42977a81a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:30","title":"Már Ön is aláírhat a világ másik végéről: tények és tévhitek az e-aláírásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban az állam korábban 460 milliárd euróval támogatta meg a gazdaságot a Covid19-járvány első szakaszában. Kiderült, hogy ez kevés, ezért döntöttek egy új csomag mellett. Melyek a prioritások? A zöld programok, a versenyképesség és a társadalmi kohézió. Ezt célozza meg a 100 milliárd eurós válságkezelő program, amelynek részleteit csütörtökön ismertette a párizsi vezetés.","shortLead":"Franciaországban az állam korábban 460 milliárd euróval támogatta meg a gazdaságot a Covid19-járvány első szakaszában...","id":"20200903_A_fiatalok_tamogatasa_Macron_100_milliard_euros_programjanak_fo_celja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b25e13-e327-4f13-8bef-dc5471f63ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200903_A_fiatalok_tamogatasa_Macron_100_milliard_euros_programjanak_fo_celja","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:10","title":"A fiatalok támogatása Macron 100 milliárd eurós programjának fő célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este Iványi Gábor és L. Ritók Nóra is felszólal, Bródy János zenélni fog. ","shortLead":"Este Iványi Gábor és L. Ritók Nóra is felszólal, Bródy János zenélni fog. ","id":"20200904_szfe_hallgatok_demonstracio_ivanyi_gabor_l_ritok_nora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d0b05b-e751-4402-90ef-9a7a7c17165c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_szfe_hallgatok_demonstracio_ivanyi_gabor_l_ritok_nora","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:47","title":"Két demonstráció lesz ma a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058411f5-a9fb-4cc3-a4af-dee68993be1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanári kart tesztelik, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra.","shortLead":"A tanári kart tesztelik, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra.","id":"20200904_salgotarjan_iskola_bezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058411f5-a9fb-4cc3-a4af-dee68993be1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44da29f-469d-44dd-a618-8df7d13cc77f","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_salgotarjan_iskola_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:27","title":"Bezártak két középiskolát Salgótarjánban egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"A magyar külügyminiszter kirobbanthatatlan helyéről, főnöke óhajai számára parancsok, így a magyar külpolitika annyit ért el, hogy diktátorokkal barátkozva gyengíti az ország presztízsét, miközben ennek gazdasági hozadéka nincs vagy nem látszik. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter kirobbanthatatlan helyéről, főnöke óhajai számára parancsok, így a magyar külpolitika annyit...","id":"202036_a_panelkiraly__szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e38015f-87fc-445a-803a-848402dbebfc","keywords":null,"link":"/360/202036_a_panelkiraly__szijjarto_peter","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:15","title":"Szijjártó Péter: a panelkirály, aki Orbán Viktor első számú janicsárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","shortLead":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","id":"20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f394a4fe-c80e-4420-8bd2-d6f46540218f","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:10","title":"Koronavírusos lett 13 kolumbiai politikus, miután részt vettek egy ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]