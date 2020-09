Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","shortLead":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","id":"20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88e37e-bb94-427d-8423-350325382a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:23","title":"A Burger King újratervezi az éttermeit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már másképp látja a helyzetet. Szerinte adott esetben akár okostelefonos üzletágát is feladhatja a kínai vállalat.","shortLead":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már...","id":"20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e956d4f-3165-49c8-845a-b79b1edfe349","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:03","title":"A legrosszabb forgatókönyv: akár be is fejezheti az okostelefon-gyártást a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10bac66-70bd-4996-ab24-36664b231bd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Sándor szerint az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. ","shortLead":"Kovács Sándor szerint az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. ","id":"20200904_Lepodjunk_meg_Fideszes_kepviselo_baratja_nyert_kozbeszerzeseket_a_Nyirsegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10bac66-70bd-4996-ab24-36664b231bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb670fe7-340d-4e0d-a27e-6c8c4bf04323","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Lepodjunk_meg_Fideszes_kepviselo_baratja_nyert_kozbeszerzeseket_a_Nyirsegben","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:22","title":"24.hu: Fideszes képviselő barátja nyert közbeszerzéseket a Nyírségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Donald Trump 2016-ban azzal nyert választást, hogy megígérte a leszakadóban lévő államok munkásainak, majd ő szerez nekik állást. Nem nagyon szerzett, de a gazdaság a nagy cégek támogatásainak köszönhetően három és fél évig így is jól teljesített. Aztán a koronavírus átírt mindent, és azt is megmutatta, hol igazán sérülékeny az amerikai gazdaság és társadalom. ","shortLead":"Donald Trump 2016-ban azzal nyert választást, hogy megígérte a leszakadóban lévő államok munkásainak, majd ő szerez...","id":"20200903_usa_trump_gazdasagpolitika_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b2feec-c50e-42d1-bebc-3aeab012c211","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200903_usa_trump_gazdasagpolitika_elnokvalasztas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:58","title":"Trump félsikereket ad el győzelemként, ezért választhatják újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Robbanásszerűen kezdett terjedni augusztus végén a koronavírus itthon: egy hét alatt 3,8-szeresére nőtt az új esetek száma. A járványügyi szakértők szélesebb körű tesztelést, a fertőzöttek gyorsabb elkülönítését és más drasztikus intézkedéseket szorgalmaznak.","shortLead":"Robbanásszerűen kezdett terjedni augusztus végén a koronavírus itthon: egy hét alatt 3,8-szeresére nőtt az új esetek...","id":"20200903_koronavirus_infektologiai_monitoring_team_berobbant_a_jarvany_drasztikus_intezkedesekre_van_szukseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece0446a-39b3-4d12-98ae-511316de3c25","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_infektologiai_monitoring_team_berobbant_a_jarvany_drasztikus_intezkedesekre_van_szukseg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:11","title":"Hamar ezres nagyságrendre ugorhat a napi új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben a Színház- és Filmművészeti Egyetem önkényes átalakítása és autonómiájának erőszakos felszámolása ellen tiltakoznak.","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben...","id":"20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91da739-b8ec-4c25-a89e-1ad46875f5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:25","title":"Presser, Bródy, Lovasi: több mint ezer zenész áll ki a Színművészetiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg még van egy pár ilyen odakint\".","shortLead":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg...","id":"20200903_meteorit_krater_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c70be-da44-4877-a07e-1db762c1da39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_meteorit_krater_ausztralia","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:40","title":"Százmillió éves meteoritkrátert találtak aranyásás közben Nyugat-Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kényszerű járványszünet után premierrel tér vissza a színház.","shortLead":"A kényszerű járványszünet után premierrel tér vissza a színház.","id":"20200904_Alfoldi_Roberttel_nyit_az_Atrium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f990e050-dd33-4b05-aa31-40058c886a0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_Alfoldi_Roberttel_nyit_az_Atrium","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:55","title":"Alföldi Róberttel nyit az Átrium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]