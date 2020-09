Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen, akkor marad a dizájn. A Vivo ez utóbbi meggondolást követi legújabb, színváltós telefonjánál.","shortLead":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen...","id":"20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12800d0-b522-4e22-a32d-be50df9812dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:33","title":"Ha innen nézem, lila, ha onnan, ezüst – valóban színváltós telefont tervez a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen egyedisége egy magyar fotós szemével a HVG ajánlójában.","shortLead":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen...","id":"a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ae80fe-3aca-4e6b-b44c-25544952d08e","keywords":null,"link":"/360/a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:00","title":"A misztikus Japán egy magyar fotográfus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan felhasználók írtak, akik ingyenes termékeket kaptak a pozitív kommentekért cserébe. ","shortLead":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan...","id":"20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879d05d-af21-4edf-8a51-4364bed6b686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:55","title":"Kitört a nagy értékelés-botrány az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban nem üzletelhetnek.","shortLead":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban...","id":"20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d3e14-c91e-4e21-a8cd-5183a920bbde","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:16","title":"Újabb évre eltiltották az olasz üzletektől a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannóniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27e6082-b6d2-4acc-8419-74e8e36d9619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:03","title":"Ez történt: lecserélte tarifáit a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit.","shortLead":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ab02ba-941b-4e64-9285-d0a8066ab1c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:43","title":"Cate Blanchett, Helen Mirren és Eddie Redmayne is kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Börtönből szabadult Michael Cohen, ahova azért került, mert Donald Trump piszkos ügyeinek intézése közben nem egyszer átlépte a törvény határait. Most könyvvel örvendeztette meg volt főnökét, akinek a választási kampány idején a legkevésbé erre volt szüksége.","shortLead":"Börtönből szabadult Michael Cohen, ahova azért került, mert Donald Trump piszkos ügyeinek intézése közben nem egyszer...","id":"20200907_Trump_exugyvedje_az_elnok_rasszista_es_szexista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9c08c-aec5-4391-9936-f42fba39ab66","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Trump_exugyvedje_az_elnok_rasszista_es_szexista","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:44","title":"Trump exügyvédje: az elnök rasszista és szexista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]