A szekszárdi rendőrök nyomoztak hónapokon át egy betörőbanda után, akik 2019 tavaszán és nyarán törtek be több Tolna megyei településen – Bátaszéken, Szekszárdon és Tamásiban – családi házakba és most kerülnek a bíróság elé.

A police.hu-n megjelent közlemény szerint a betörők módszere az volt, hogy az éjszakára nyitva hagyott spájz vagy fürdőszoba ablak elől a szúnyoghálót letépték vagy leégették, majd az ablakot benyomták, egyikük bemászott, majd társait beengedte a bejárati ajtón. A házakat átkutatták és főleg készpénzt, illetve aranyékszereket loptak el.

A banda országos szinten tevékenykedett – Baranya, Somogy, Zala, Bács- Kiskun, Veszprém megyében – és tört be legalább 50 házba. Összesen 10 millió forint értékben loptak el pénzt és aranyékszereket.

A nyomok egy négyfős társasághoz vezettek – egy 53 éves és egy 28 éves pécsi, egy 42 éves szőkédi és egy 52 éves iharosi férfi –, akiket végül az egyik, a megyében elkövetett betörés után el is kaptak. Közülük hármat őrizetbe vettek, őket a Szekszárdi Járásbíróság letartóztatta.

A rendőrség szerint legalább 50 családi házba törtek be 2019 februárja és júniusa között. A tolvajokat a családtagjaik is segítették, akik az ellopott ékszereket dobták zaciba. A házkutatások alkalmával a szőkédi férfi otthonában egy engedély nélkül tartott lőfegyvert is találtak.