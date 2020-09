Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1253e6b4-4164-411c-80c0-90e3529bcbbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3D-nyomtatással előállítható, környezetbarát anyagot fejlesztettek azok az amerikai mérnökök, akik szerint ezzel a jövőben ki lehetne zöldíteni a divatipart – jöhetnek a testhez igazodó ruhák.","shortLead":"3D-nyomtatással előállítható, környezetbarát anyagot fejlesztettek azok az amerikai mérnökök, akik szerint ezzel...","id":"20200909_programozhato_ruha_3d_nyomtatas_gyapju_harvard_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1253e6b4-4164-411c-80c0-90e3529bcbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2522ce-79d4-40e9-a773-04021825aa73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_programozhato_ruha_3d_nyomtatas_gyapju_harvard_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:33","title":"A Harvardon létrehoztak egy alakváltó anyagot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A genetikailag módosított rágcsálók kétszer annyi izommal rendelkeznek, mint a rendes egerek. E mesterséges tömeg pedig az űrbéli körülmények közt sem párolog el.","shortLead":"A genetikailag módosított rágcsálók kétszer annyi izommal rendelkeznek, mint a rendes egerek. E mesterséges tömeg pedig...","id":"20200908_egerek_kisleret_nemzetkozi_urallomas_izom_spacex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c338b-b7ca-4371-a045-c8a6d074ea25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_egerek_kisleret_nemzetkozi_urallomas_izom_spacex","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:03","title":"Az űrben is izmosak maradtak a NASA mutáns egerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában megnőtt a koronavírus-tesztek iránti igény, ezért vetik be az autókat.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában megnőtt a koronavírus-tesztek iránti igény, ezért vetik be az autókat.","id":"20200908_teszt_muller_cecilia_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed6b98b-2ac3-453c-8dd9-77a96a9efaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_teszt_muller_cecilia_szallitas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:45","title":"Bevetette Müller Cecília a tartalékot a tesztek szállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4354b75-c633-41e5-a3d7-033a49f16324","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vörösmarty társulatának egyik tagja koronavírusos, lehet, hogy a szeptemberi műsor összes előadását elhalasztják.","shortLead":"A Vörösmarty társulatának egyik tagja koronavírusos, lehet, hogy a szeptemberi műsor összes előadását elhalasztják.","id":"20200908_koronavirusteszt_vorosmarty_szinhaz_evadnyito_az_ember_tragediaja_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4354b75-c633-41e5-a3d7-033a49f16324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893a57d7-f45d-4111-b8f0-27b07fe5cbed","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_koronavirusteszt_vorosmarty_szinhaz_evadnyito_az_ember_tragediaja_20","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:37","title":"Koronavírusos színész miatt marad el a Vörösmarty Színházban az ősbemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagy-Britanniában már hat embernél többen nem csoportosulhatnak, leégett a legnagyobb görög menekülttábor. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nagy-Britanniában már hat embernél többen nem csoportosulhatnak, leégett a legnagyobb görög menekülttábor. A hvg360...","id":"20200910_Radar360_Latogatasi_tilalom_a_korhazakban_modernizalas_a_hadseregben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37665590-b261-440f-9057-1662ede4a082","keywords":null,"link":"/360/20200910_Radar360_Latogatasi_tilalom_a_korhazakban_modernizalas_a_hadseregben","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"Radar360: Látogatási tilalom a kórházakban, modernizálás a hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vállalkozói felmérés megkérdezettjeinek közel fele a kata-adóemelést sem utasítja el.","shortLead":"Egy vállalkozói felmérés megkérdezettjeinek közel fele a kata-adóemelést sem utasítja el.","id":"20200908_A_vallalkozasok_nyitottak_a_kata_valtoztatasara_de_parbeszedet_szeretnenek_a_kormannyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c23d20-0133-4fd5-87cf-dff81567990f","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_A_vallalkozasok_nyitottak_a_kata_valtoztatasara_de_parbeszedet_szeretnenek_a_kormannyal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:50","title":"A vállalkozások nyitottak a kata változtatására, de párbeszédet szeretnének a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5040ec-16af-4267-aac7-09556ac9c09c","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt a hírességek? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5040ec-16af-4267-aac7-09556ac9c09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:30","title":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrincnek is érdeke, hogy a borsodi parlamenti választókerületben esedékes időközi választás után a Koncz családnál maradjon a parlamenti mandátum – írja e heti számában a HVG. ","shortLead":"Mészáros Lőrincnek is érdeke, hogy a borsodi parlamenti választókerületben esedékes időközi választás után a Koncz...","id":"20200909_Orban_Viktor_a_Koncz_csalad_lekotelezettje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c1de76-f85a-47dd-9489-6b33ef1f8891","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Orban_Viktor_a_Koncz_csalad_lekotelezettje","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:53","title":"Orbán Viktor a Koncz család lekötelezettje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]