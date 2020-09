Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1310cb5-cb14-4b90-ad4b-d8bc7a1ccabb","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Lenyűgözi a hallgatók barikádja és komolyan hisz abban, hogy vissza tudják fordítani az autonómiavesztést – Bagossy László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetőjeként jelenleg felmondási idejét tölti, osztályvezetőként viszont még élő szerződése van. Milyen forgatókönyvek jöhetnek most az egyetemen? Miért volt fontos végigjárni a demokratikus lehetőségeket, és meddig gyakorolhatnak nyomást a hatalomra a hallgatók? Interjú.","shortLead":"Lenyűgözi a hallgatók barikádja és komolyan hisz abban, hogy vissza tudják fordítani az autonómiavesztést – Bagossy...","id":"20200912_Bagossy_Laszlo_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1310cb5-cb14-4b90-ad4b-d8bc7a1ccabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551176a-e59d-4709-a921-10dc632fe77f","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Bagossy_Laszlo_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_interju","timestamp":"2020. szeptember. 12. 07:00","title":"Bagossy László: Vidnyánszkyék kezébe adtak egy bombát, hogy dobják csak ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alvás monitorozására szolgáló újfajta eszközt fejlesztett az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT). A szerkezetnek több felhasználási módot is találtak.","shortLead":"Az alvás monitorozására szolgáló újfajta eszközt fejlesztett az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT...","id":"20200911_mit_bodycompass_alvas_pozicio_alvas_monitorozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048a3140-100f-424f-a73f-f97b3c99dd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_mit_bodycompass_alvas_pozicio_alvas_monitorozasa","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:19","title":"Csináltak egy kütyüt a tudósok, amivel kamera nélkül is látják, milyen pózban alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet kioltására is felhasználható szerek sorában. Az ókortól a középkoron át a legújabb korig sokféle mérget találtak fel, és vetettek be merényleteknél, valamint ön- és tömeggyilkosságoknál is. ","shortLead":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet...","id":"202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2046d076-1048-4a59-99f2-d09812534c72","keywords":null,"link":"/360/202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:00","title":"Mérgek és méregkeverők a történelemben: legenda és valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát, és átalakulhat, egyszersmind még átláthatatlanabbá válhat a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gazdasági hátországa.","shortLead":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát...","id":"202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf3cfd-ba72-4c5e-9a8f-4a297f717b12","keywords":null,"link":"/360/202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:00","title":"Mészáros vs. Mészáros: mekkora a válás tétje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD szerint csak Csehországban és az USA-ban alacsonyabb a tanárok átlagbére a többi diplomáshoz képest.","shortLead":"Az OECD szerint csak Csehországban és az USA-ban alacsonyabb a tanárok átlagbére a többi diplomáshoz képest.","id":"20200911_pedagogusber_tanari_fizetes_tanarok_pedagogusok_oecd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041a0f5a-af21-468d-8400-e189f2073813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_pedagogusber_tanari_fizetes_tanarok_pedagogusok_oecd","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:49","title":"A magyar tanárok 30-40 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a többi diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A híres francia színésznő a nálunk most bemutatott, lehengerlően stílusos filmben tesz úgy, mintha eljárt volna felette az idő. A két pápa, Fernando Meirelles filmje online most előfizetés nélkül látható. A HVG ajánlója.","shortLead":"A híres francia színésznő a nálunk most bemutatott, lehengerlően stílusos filmben tesz úgy, mintha eljárt volna felette...","id":"202037_film__a_jatek_jutalma_az_igazsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c80eb6-cd6b-47cc-a231-806ff982ad52","keywords":null,"link":"/360/202037_film__a_jatek_jutalma_az_igazsag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:00","title":"Catherine Deneuve csúcsformában játssza el szokatlan hattyúdalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cafb809b-6afb-454b-95b4-aac77ee79874","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mérföld/órás értéket is mutató szovjet autóért közel 5 millió forintot szeretnének elkérni.","shortLead":"A mérföld/órás értéket is mutató szovjet autóért közel 5 millió forintot szeretnének elkérni.","id":"20200911_ezerocsi_kimaxolva_nyugati_piacos_fullextras_regi_ladat_arulnak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cafb809b-6afb-454b-95b4-aac77ee79874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5144e7-1fb4-41f1-8b5d-a2c13e85da67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_ezerocsi_kimaxolva_nyugati_piacos_fullextras_regi_ladat_arulnak_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:41","title":"Ezeröcsi kimaxolva: nyugati piacos, fullextrás, régi Ladát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belarusz helyzetet is megtárgyalják a lublini találkozón.","shortLead":"A belarusz helyzetet is megtárgyalják a lublini találkozón.","id":"20200910_orban_viktor_lengyelorszag_V4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440091f7-fec3-48e6-ae84-f21091a7f251","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_orban_viktor_lengyelorszag_V4","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:38","title":"Orbán pénteken Lengyelországban tárgyal a V4-es kormányfőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]