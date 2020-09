Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9397f6a9-f3f1-49f9-ae85-51015c2e9b47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ma élő gibbonfélék legkorábbi ismert őseként azonosították a kutatók azt az újonnan felfedezett emberszabású majmot, amelynek 13 millió éves ősmaradványát India északi részén tárták fel. ","shortLead":"A ma élő gibbonfélék legkorábbi ismert őseként azonosították a kutatók azt az újonnan felfedezett emberszabású majmot...","id":"20200913_gibbonfelek_legkorabbi_ismert_ose_kovulet_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9397f6a9-f3f1-49f9-ae85-51015c2e9b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6463ea-2c0a-406a-ab20-4afdc9c1e618","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_gibbonfelek_legkorabbi_ismert_ose_kovulet_india","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:03","title":"13 millió éves majommaradványt találtak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak, de a vártnál kevesebben voltak. Párizsban mintegy ezer ember tiltakozott, többen összecsaptak a rendőrökkel.","shortLead":"Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak...","id":"20200912_A_vartnal_kevesebben_vettek_reszt_a_sargamellenyesek_parizsi_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07ac33f-11ea-4eb7-a7d0-b6601f5bd0fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_A_vartnal_kevesebben_vettek_reszt_a_sargamellenyesek_parizsi_tuntetesen","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:12","title":"A vártnál kevesebben vettek részt a sárgamellényesek párizsi tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy ötletet. Nem fog bekopogtatni: elébe kell menni hittel, lelkesedéssel és tenni akarással.","shortLead":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy...","id":"20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d151e-b502-4323-98e4-816103954745","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Hogyan gyakoroljunk hatást másokra az ötleteinkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női selejtezőjének első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női...","id":"20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eeb687-8343-481e-aa3c-fe93b3926d1e","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:24","title":"Babos sikerrel vette a selejtező első körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","shortLead":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","id":"20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6701aab-e4ca-4b67-93a5-690cba2f4b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:11","title":"Egy Bentley Flying Spur árában van a Lexus kisbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for Every Fan) sokat elárul.","shortLead":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for...","id":"20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d878968-cfda-424f-a758-7df41ae4ecf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:33","title":"Nagy rajongóinak készül valamivel jövő hétre a Samsung, az olcsó S20 lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","shortLead":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","id":"20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2d9f47-405e-430b-8780-9335ecdbd2cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Trump már azt is tudja, ki tehet a kaliforniai erdőtüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]