[{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon.","shortLead":"Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon.","id":"20200914_Koronavirus_beteg_fertozottet_regisztralt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962c7f2a-a42f-4880-adfd-9099dd81ecc4","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Koronavirus_beteg_fertozottet_regisztralt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:24","title":"Meghalt öt koronavírusos beteg, 844 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f2af3d-dd35-4751-8c99-85265a202f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:03","title":"Ez történt: Boldogkői Zsolt üzent a vírustagadó magyar orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást. A voksolóktól azt kérik, vigyenek magukkal saját tollat a szavazáshoz. ","shortLead":"Öt településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást. A voksolóktól azt kérik, vigyenek magukkal saját...","id":"20200913_Felfuggesztett_es_letoltendo_bortonbuntetes_miatt_is_van_ahol_idokozi_valasztast_tartanak_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18874889-db1c-45df-8da8-2beb005653f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Felfuggesztett_es_letoltendo_bortonbuntetes_miatt_is_van_ahol_idokozi_valasztast_tartanak_ma","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:51","title":"Felfüggesztetett kapott a polgármester, esetleg börtönre ítélték – időközi választások 5 településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor szerint a fővárosnak van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, amit a budapestiek megsegítésére kellene fordítani, a főpolgármester ezt határozottan cáfolja. ","shortLead":"Bár Orbán Viktor szerint a fővárosnak van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, amit a budapestiek...","id":"20200913_Karacsony_szerint_teved_a_miniszterelnok_Nincs_szabad_100_milliardunk_150_milliardos_minuszban_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee84ceb-4bd7-4e96-a2de-4aceb3ab9137","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Karacsony_szerint_teved_a_miniszterelnok_Nincs_szabad_100_milliardunk_150_milliardos_minuszban_vagyunk","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:59","title":"Karácsony szerint nemhogy 100 milliárdja nincs Budapestnek, de 150 milliárdos mínuszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes kereséseink árulkodnak arról, mennyire viseli meg a mentális egészségünket a járványhelyzet.","shortLead":"Internetes kereséseink árulkodnak arról, mennyire viseli meg a mentális egészségünket a járványhelyzet.","id":"20200914_koronavrus_szorongas_panikroham_mentalis_egeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2998f570-f95f-4993-8463-f5ec859d86cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_koronavrus_szorongas_panikroham_mentalis_egeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:03","title":"Árulkodnak a Google-keresések, kimutathatóan többet szorongunk idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábban megfertőződött futballisták közül néhányan már visszatérhettek, de csak egy félidőt játszhattak. ","shortLead":"A korábban megfertőződött futballisták közül néhányan már visszatérhettek, de csak egy félidőt játszhattak. ","id":"20200913_koronavirus_jarvany_puskas_akademia_felcsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c871f1-a0ad-49cd-9471-e9d170923999","keywords":null,"link":"/sport/20200913_koronavirus_jarvany_puskas_akademia_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:49","title":"Újabb Felcsút-játékosok kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7799f6ca-286f-40ca-8479-5a01d0a97fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat.","shortLead":"Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat.","id":"20200913_rendorseg_tek_prostitucio_mindszent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7799f6ca-286f-40ca-8479-5a01d0a97fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3317dd5-ded0-48af-982a-99702d7d0782","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_rendorseg_tek_prostitucio_mindszent","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:54","title":"A TEK is segített elfogni a nőket prostitúcióra kényszerítő mindszenti társaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm az év végén mutatja majd be az új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst, és nagyon úgy tűnik, hogy azt mégsem a tajvani TSMC fogja gyártani.","shortLead":"A Qualcomm az év végén mutatja majd be az új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst, és nagyon úgy tűnik, hogy azt...","id":"20200914_samsung_processzor_qualcomm_snapdragon_875","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f465880d-b45d-4a05-9491-ee38034897a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_processzor_qualcomm_snapdragon_875","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:38","title":"A Samsung gyárthatja a 2021-es androidos csúcsmobilok egyik csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]