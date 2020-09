Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e729f7b0-1461-498c-aaef-f62578ee8c50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester korábban azt mondta, nem indul a 2022-es választáson.","shortLead":"A főpolgármester korábban azt mondta, nem indul a 2022-es választáson.","id":"20200915_Szabo_Timea_tamogatna_Karacsony_Gergelyt_miniszterelnokjeloltkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e729f7b0-1461-498c-aaef-f62578ee8c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c3d8c7-9828-4d3f-b4ad-17f734e78ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Szabo_Timea_tamogatna_Karacsony_Gergelyt_miniszterelnokjeloltkent","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:17","title":"Szabó Tímea támogatná Karácsony Gergelyt miniszterelnök-jelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szomszédos országok közül Ukrajnából érkeztek a legbrutálisabb adatok, a brit lap térképe szerint ott 14 nap alatt 33 990-en betegedtek meg.","shortLead":"A szomszédos országok közül Ukrajnából érkeztek a legbrutálisabb adatok, a brit lap térképe szerint ott 14 nap alatt 33...","id":"20200914_koronavirus_vilag_terkep_fertozes_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ba48ee-0444-49d7-a01d-1fb9757a78a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_koronavirus_vilag_terkep_fertozes_","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:39","title":"Térképen a járvány utóbbi két hete: egymillió új fertőzött csak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","shortLead":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","id":"20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0c4b9-17f0-4247-b364-16040e738ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:44","title":"Az egész világ mélyrepülésben, Kína azonban köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430b3930-e261-4d8f-b767-c7cc6b82feaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel két évszázados történetében először szerkesztőségi vezércikkben teszi le voksát az egyik amerikai elnökjelölt mellett a Scientific American tudományos-ismeretterjesztő lap.","shortLead":"Közel két évszázados történetében először szerkesztőségi vezércikkben teszi le voksát az egyik amerikai elnökjelölt...","id":"20200916_scientific_american_vezercikk_donald_trump_joe_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430b3930-e261-4d8f-b767-c7cc6b82feaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b0b1a4-f7da-459b-bf0f-08c23dd57006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_scientific_american_vezercikk_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:03","title":"175 év alatt először: elege van a tudományellenes elnökből, Trump ellenfelét javasolja a Scientific American","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","id":"20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29cd84b-cebb-43ee-8f51-7f2ce168b5fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:38","title":"Navalnij egyre jobban van, már képes felkelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41e85db-779f-458c-be3f-3c9ec1258744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plakáton felbukkan egy orosz gyártmányú AK–47-es is.","shortLead":"A plakáton felbukkan egy orosz gyártmányú AK–47-es is.","id":"20200915_Kinos_orosz_harci_repulogepek_fotoit_hasznaltak_fel_egy_Trumpkampanyhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41e85db-779f-458c-be3f-3c9ec1258744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56bef6e-791b-40c2-b362-9aef1921dab7","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Kinos_orosz_harci_repulogepek_fotoit_hasznaltak_fel_egy_Trumpkampanyhoz","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:52","title":"Kínos: orosz harci repülőgépek fotóit használták fel egy Trump-kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for Every Fan) sokat elárul.","shortLead":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for...","id":"20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d878968-cfda-424f-a758-7df41ae4ecf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:33","title":"Nagy rajongóinak készül valamivel jövő hétre a Samsung, az olcsó S20 lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","shortLead":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","id":"20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ec01f-cf8f-41f2-959b-dd0163cb82bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:51","title":"Rendőröknek akart drogot eladni az Ozora fesztiválon, öt évre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]