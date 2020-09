Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1e149a-094d-4d8a-b5ae-84d2f0caa955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja és csak néhány helyen forgalmazzák még csak a Microsoft kétkijelzős eszközét, a Surface Duót, de annak semmi akadálya, hogy valaki a saját, akár egykijelzős készülékére felvigye az újdonság háttérképeit.","shortLead":"Néhány napja és csak néhány helyen forgalmazzák még csak a Microsoft kétkijelzős eszközét, a Surface Duót, de annak...","id":"20200914_microsoft_surface_duo_hatterkep_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e149a-094d-4d8a-b5ae-84d2f0caa955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6542b3-e0fa-4ee7-9ba3-181b5bb83dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_microsoft_surface_duo_hatterkep_letoltese","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:03","title":"Ilyen háttérképe keveseknek van: már letöltheti a Microsoft újdonságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.","shortLead":"Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.","id":"20200915_koronavirus_az_iskolakban_fertozes_oktatatas_emmi_tankerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8615f25-193a-46f3-acca-e1b4c4c57c35","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_az_iskolakban_fertozes_oktatatas_emmi_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:01","title":"Iskolai koronavírus-fertőzések: működnek a hivatalok, de nem sietik el a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3 RS.","shortLead":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3...","id":"20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70be9eaf-c5bd-4eba-8306-258e512e6fb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:21","title":"Radikálisan sportos: 550 lóerős lehet az új Porsche 911 GT3 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk.\"","shortLead":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és...","id":"20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85528-e896-47ed-b4c3-dd9cc09b538d","keywords":null,"link":"/elet/20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:32","title":"A Károli Gáspár Református Egyetem polgárai is kiállnak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","shortLead":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","id":"20200914_karantent_kern_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15ec3d5-2718-42c6-bebc-47d67bd5ecb3","keywords":null,"link":"/elet/20200914_karantent_kern_andras","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:10","title":"Karanténba került Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet...","id":"20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb2dec-fe18-49a1-b873-da129326b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:52","title":"Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d291db2d-cd34-4edf-9205-31e350e3f088","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200915_Marabu_Feknyuz_Szijjarto_maganelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d291db2d-cd34-4edf-9205-31e350e3f088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa1643a-3596-4008-95a3-72521ed18868","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Marabu_Feknyuz_Szijjarto_maganelete","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:35","title":"Marabu Féknyúz: Szijjártó magánélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa30fa0-01e8-43a5-9e2e-eda85e122931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a születése után, hatnaposan kimúlt egy gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben. A faj a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"Alig egy héttel a születése után, hatnaposan kimúlt egy gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben. A faj a súlyosan...","id":"20200914_gorillacsecsemo_new_orleansi_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa30fa0-01e8-43a5-9e2e-eda85e122931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b93738-cc42-43e9-8570-615c9d5d393d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_gorillacsecsemo_new_orleansi_allatkert","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:03","title":"Hat nappal születése után meghalt a gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]