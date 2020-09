Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","shortLead":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","id":"20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734e3da5-3dcd-43cb-862e-beda298a948c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:03","title":"Bekerült a Netflix a Vodafone kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","shortLead":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","id":"20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7174ba4-b1b7-4c5a-ad68-04ff0c6995d2","keywords":null,"link":"/360/20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:15","title":"Tóta W.: Állig fegyverben, tátott szájjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar...","id":"20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbb5362-24d5-4ff5-ba4f-5499fbd54f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:15","title":"Kórházszövetség: Fokozatosan kell kiüríteni a kórházi ágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee254ea-73a7-4797-b118-2f05daa51e43","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Pantanal mocsárvidék több mint 4700 növény- és állatfaj otthona. Idén leégett a tíz százaléka.","shortLead":"A Pantanal mocsárvidék több mint 4700 növény- és állatfaj otthona. Idén leégett a tíz százaléka.","id":"20200915_pantanal_mocsar_tuz_tuzvesz_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee254ea-73a7-4797-b118-2f05daa51e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d07e3b-9469-4835-b771-d7eae236774f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200915_pantanal_mocsar_tuz_tuzvesz_brazilia","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:02","title":"Tüzes pokollá vált a Föld egyik különleges élőhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6133b822-4b70-44cf-af47-d4ffcc31812f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy visszafogott show keretében árulta el új konzolja (illetve konzoljai) árát a Sony magyar idő szerint szerda éjjel. A japán gyártó next-gen masinájára egy meglepetésjáték is készül. ","shortLead":"Egy visszafogott show keretében árulta el új konzolja (illetve konzoljai) árát a Sony magyar idő szerint szerda éjjel...","id":"20200916_playstation_5_ps5_ar_megjelenes_konzoljatek_konzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6133b822-4b70-44cf-af47-d4ffcc31812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf6fe0-3141-4e3f-a8f2-bd331a6aa5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_playstation_5_ps5_ar_megjelenes_konzoljatek_konzol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 23:55","title":"Megvan, mennyibe kerül a PlayStation 5, és az is, mikortól lesz kapható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nagyon büszke rá, hogy őrséget állhatott az előtetőn. ","shortLead":"A színész nagyon büszke rá, hogy őrséget állhatott az előtetőn. ","id":"20200915_Mucsi_Zoltan_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7dc0a-e622-41a4-90a4-1df8b575448e","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Mucsi_Zoltan_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:04","title":"Mucsi Zoltán: Vidnyánszkynak is nagyon szomorú és kellemetlen lesz az az eszmélés, hogy mennyi kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon hogy került oda?","shortLead":"Vajon hogy került oda?","id":"20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c950d4-4b7c-4731-93ed-bc3dc5ebbda1","keywords":null,"link":"/elet/20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:42","title":"Fejjel lefelé ereszcsatornába szorult macskát mentettek a kiskőrösi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]