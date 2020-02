Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a szezámolaj, sem a fokhagyma nem véd az új típusú koronavírus ellen, de ennek ellenére akadnak, akik ilyesmiket terjesztenek a betegséggel kapcsolatban. A WHO szerint ezek az állítások egyszerűen nem igazak.","shortLead":"Sem a szezámolaj, sem a fokhagyma nem véd az új típusú koronavírus ellen, de ennek ellenére akadnak, akik ilyesmiket...","id":"20200224_fokhagyma_koronavirus_jarvany_who_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbcf069-4bd3-4d5c-bf94-f8848ec6815f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_fokhagyma_koronavirus_jarvany_who_alhir","timestamp":"2020. február. 24. 19:14","title":"Annyi sületlenség terjed a koronavírusról, hogy a WHO nem győzi cáfolni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos, hogy minden eshetőségre fel kell készülni.","shortLead":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos...","id":"20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7299a4-af0e-42ba-8c8b-385ac6e59103","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","timestamp":"2020. február. 24. 16:48","title":"Koronavírus-járvány: válságstábot hívtak össze Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint húsz rakétát lőtt a Gázai övezetből a környező izraeli településekre rövid idő alatt az Iszlám Dzsihád nevű gázai iszlamista terrorszervezet - jelentette vasárnap kora este a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.\r

\r

","shortLead":"Több mint húsz rakétát lőtt a Gázai övezetből a környező izraeli településekre rövid idő alatt az Iszlám Dzsihád nevű...","id":"20200223_Husz_raketaval_allt_bosszut_Izraelen_az_Iszlam_Dzsihad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a440a90-7f50-488c-8e7d-b34c5efb1d43","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Husz_raketaval_allt_bosszut_Izraelen_az_Iszlam_Dzsihad","timestamp":"2020. február. 23. 18:40","title":"Húsz rakétával állt bosszút Izraelen az Iszlám Dzsihád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig látni a rovaroktól.","shortLead":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig...","id":"20200224_saskajaras_saskak_kenya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfd65ba-d956-43b9-87c2-99b6bdca7a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_saskajaras_saskak_kenya","timestamp":"2020. február. 24. 18:36","title":"Új videók jöttek a sáskák borította Kenyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","shortLead":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","id":"20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda6d39d-afc8-486c-9ff7-2a6a87038840","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 25. 10:52","title":"Már 141-en fagytak halálra ezen a télen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb4c39-63b6-4b36-af4c-732ea05cfe58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai új generációs autógyártó előbb-utóbb beletanul mindenbe. ","shortLead":"A kaliforniai új generációs autógyártó előbb-utóbb beletanul mindenbe. ","id":"20200225_Ilyen_is_van_a_Teslanal_ido_elott_indulnak_a_Model_Y_kiszallitasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14fb4c39-63b6-4b36-af4c-732ea05cfe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf7e0e0-61a3-48c9-b52f-dea04905bf7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Ilyen_is_van_a_Teslanal_ido_elott_indulnak_a_Model_Y_kiszallitasai","timestamp":"2020. február. 25. 11:58","title":"Ilyen is van a Teslánál, idő előtt indulnak a Model Y kiszállításai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot a délkelet-csehországi Jihlavai Állatkert. Az intézmény már el is hozott két kocát az észak-csehországi Decin állatkertjéből és jelenleg egy kant keres, hogy beindíthassa a programot.","shortLead":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot...","id":"20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4e4ba-018c-4906-add8-cfbc257bdd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. február. 23. 14:03","title":"Az emberiség hamarosan kiirthatja a cebu szigeti disznót, de program indult a megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","id":"20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c90e09-8f49-4b0b-8ffd-90377db06ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","timestamp":"2020. február. 25. 07:41","title":"Újabb ember halt meg a Diamond Princess utasai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]