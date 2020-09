Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"861cce43-e383-4190-a3a1-0d08f173059b","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"A csapathoz ömlő pénzeket úgy tűnik, elkezdték ügyesen használni, de kellett hozzá a koronavírus miatt felborult nemzetközi foci, és a kezelhetővé vált szurkolók is.","shortLead":"A csapathoz ömlő pénzeket úgy tűnik, elkezdték ügyesen használni, de kellett hozzá a koronavírus miatt felborult...","id":"20200917_ftc_bl_selejtezo_rebrov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=861cce43-e383-4190-a3a1-0d08f173059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efb3446-d555-4a79-9262-32c41fffc87e","keywords":null,"link":"/sport/20200917_ftc_bl_selejtezo_rebrov","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:00","title":"Öt ok, amiért a Fradi ilyen magasra juthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Magyarországgal szomszédos országokban és a V4-es csoport tagjai között is csúcsokat dönt a járvány terjedése. Koronavírus-körkép.","shortLead":"A Magyarországgal szomszédos országokban és a V4-es csoport tagjai között is csúcsokat dönt a járvány terjedése...","id":"20200917_koronavirus_korkep_ausztria_csehorszag_szlovakia_lenygelorszag_szerbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0e9bc0-23ac-424e-a31c-71fee0770e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_koronavirus_korkep_ausztria_csehorszag_szlovakia_lenygelorszag_szerbia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:31","title":"Gyorsan nő a fertőzöttek száma a környező országokban, Csehországban két rekord is megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet az Alapjogokért Központ háborús időket idéző, fenyegetően áthallásos kampánya.","shortLead":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet...","id":"202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9429c82c-b642-47fc-b759-1625628c5609","keywords":null,"link":"/360/202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:00","title":"Az SZFE-ügy miatt tolták túl a NER harcias kampányfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők kulturális feltöltődését szolgálják. A járvány előtt babahordozós tárlatvezetéssel, gyerekmegőrzős mozizással, illetve babaszobával ellátott templomi koncertsorozattal kísérleteztek, a babás múzeumlátogatások szeptember közepétől újraindulnak. ","shortLead":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők...","id":"20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6173b9-b4f7-4de2-a38c-5a66f9d67e73","keywords":null,"link":"/elet/20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:00","title":"Kell az a heti 50 perc, ami nem a gyerekről szól – néha elfelejtjük, hogy a kismamák is felnőtt emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább eszközöknek. De vajon mennyibe kerülne, ha kizárólag a gyártási költségeit néznénk?","shortLead":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább...","id":"20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4370aa90-96ae-42fc-a25f-b2324e123049","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:03","title":"Mennyiből hozza ki a Samsung az 1300 dolláros csúcstelefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c0194-e881-4e44-ace1-538873b8df86","c_author":"Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Az ellenállás kis körei lettek a befektetőket mágnesként vonzó kies falvak és városkák lakói, sorra mondanak nemet a környezeti szempontokra fittyet hányó pénzembereknek. Nekik is üzent Orbán Viktor az augusztus 7-én aláírt kormányrendelettel.","shortLead":"Az ellenállás kis körei lettek a befektetőket mágnesként vonzó kies falvak és városkák lakói, sorra mondanak nemet...","id":"202038__lazado_falvak__civilek_es_befektetok__orban_csodaszere__kilatastalan_panorama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359c0194-e881-4e44-ace1-538873b8df86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4565697d-670e-4778-afb4-449b40274aa1","keywords":null,"link":"/360/202038__lazado_falvak__civilek_es_befektetok__orban_csodaszere__kilatastalan_panorama","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:00","title":"Lázadnak a balatoni falvak, de bizonyos befektetőkkel szemben védtelenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az új Index pusztító. De lehet, csak viccelt. ","shortLead":"Az EP-képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az új Index pusztító. De lehet, csak viccelt. ","id":"20200916_Deutsch_Tamas_Dull_Szabolcs_Index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecc38d3-1da6-4281-86f4-55b69bc0c74c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Deutsch_Tamas_Dull_Szabolcs_Index","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:42","title":"Deutsch Tamás egy posztban visszasírta Dull Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f448b8-518b-4705-b33a-f45c06ff708b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az első olyan Ferrari, melynek hivatalos leleplezésére kizárólag online került sor.","shortLead":"Ez az első olyan Ferrari, melynek hivatalos leleplezésére kizárólag online került sor.","id":"20200917_620_loeros_V8assal_debutalt_az_uj_ferrari_portofino_m","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f448b8-518b-4705-b33a-f45c06ff708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736d5175-27ff-4d2c-b7d4-d2472748fbfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_620_loeros_V8assal_debutalt_az_uj_ferrari_portofino_m","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:59","title":"620 lóerős biturbó V8-assal debütált az új Ferrari Portofino M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]