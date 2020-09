Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi kereskedési platformon is elérhetőek határidős ügyletek, tőkeáttételes certifikátok, ezek azonban nagyon kockázatos eszközök. Ennél sokkal biztonságosabb megoldást kínálnak az árupiaci befektetési alapok.","shortLead":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi...","id":"20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6ac7d4-1185-484c-8050-a6b39f6e005d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:30","title":"Az év legjobb árupiaci befektetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","shortLead":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","id":"20200922_360_felett_ragadt_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bdbae-33e0-4ad9-8070-416ae64f132e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_360_felett_ragadt_a_forint","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:02","title":"363 felett ragadt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Maszkban, hőmérőzve kezdődik az őszi ülésszak.","shortLead":"Maszkban, hőmérőzve kezdődik az őszi ülésszak.","id":"20200921_hadhazy_akos_mentelmi_jog_novak_katalin_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ae35a5-4b3e-40c2-8a39-accd0653ac47","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_hadhazy_akos_mentelmi_jog_novak_katalin_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:16","title":"Hadházy mentelmi ügye is téma lesz a parlament mai ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","shortLead":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","id":"20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d40f1f7-6cea-4156-9a11-68644572d49d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Szlávik János: Ma már szinte mindenkinek a környezetében vannak fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte \"a WeChatre vonatkozó bizonyítékok szerények\".","shortLead":"Szerinte \"a WeChatre vonatkozó bizonyítékok szerények\".","id":"20200920_Egy_kaliforniai_biro_felfuggesztette_az_amerikai_kormany_donteset_a_WeChat_betiltasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c837416e-9e9d-4ef7-bdd6-d8ea6f8e9055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Egy_kaliforniai_biro_felfuggesztette_az_amerikai_kormany_donteset_a_WeChat_betiltasarol","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:35","title":"Egy kaliforniai bíró felfüggesztette az amerikai kormány döntését a WeChat betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df5f14c-53a3-4821-b7ec-4ad167cbb811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sangay tűzhányó tavaly májusban volt utoljára aktív.","shortLead":"A Sangay tűzhányó tavaly májusban volt utoljára aktív.","id":"20200921_robbanas_hamueso_vulkani_hamu_vulkan_ecuador_sangay_tuzhanyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df5f14c-53a3-4821-b7ec-4ad167cbb811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1187295-78bd-4362-b0ce-acc48ac13860","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_robbanas_hamueso_vulkani_hamu_vulkan_ecuador_sangay_tuzhanyo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:28","title":"Robbanások, hamueső – felébredt egy ecuadori vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","shortLead":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","id":"20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01323ba-fe7c-4cc1-a12b-4c83dc282fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:19","title":"Halálos balesetet okozott az autópálya-felhajtónál tolató idős sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","shortLead":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","id":"20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141c727-39a0-4e6e-89d4-06ceef34d6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:29","title":"Koronavírusos lett egy óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]