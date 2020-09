Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel fejleszti az online platformokat. Bár kérdéses, hogyan hat ez a leütési árakra, ennél jobbat egyelőre még senki sem talált ki az életben maradásra. Ám nem ez az egyetlen probléma.","shortLead":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel...","id":"20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34686e8-e686-44aa-be79-f2fa866861a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"Kezdünk kifogyni a magyar alkotásokból - de ennél nagyobb baj is van a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Rekordhosszúságú ideje tartanak a kormányalakítási tárgyalások Belgiumban, a járvány miatti válság azonban rászoríthatja a megállapodásra a megosztott politikai mező szereplőit.","shortLead":"Rekordhosszúságú ideje tartanak a kormányalakítási tárgyalások Belgiumban, a járvány miatti válság azonban...","id":"202038__belga_kormanyalku__jarvany__kenyszerhelyzet__hova_alljanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54213eb7-58fd-4fef-aca1-894f1fcd62ca","keywords":null,"link":"/360/202038__belga_kormanyalku__jarvany__kenyszerhelyzet__hova_alljanak","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"A civakodó belga pártok egyezsége kellene a járvány elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0141c0-6270-4620-8c49-243c02b91e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között erről is ír majd a Magyar Nemzet hasábjain. ","shortLead":"Többek között erről is ír majd a Magyar Nemzet hasábjain. ","id":"20200920_Orban_Viktor_Magyar_Nemzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0141c0-6270-4620-8c49-243c02b91e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc7c5fa-31f9-4949-aa8e-df25950f08e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Orban_Viktor_Magyar_Nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:26","title":"Orbán Viktor szerint a magyar ellenzék olyan, mint a kolbász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sanofi-GSK gyógyszercégekkel kötött újabb megállapodást az Európai Bizottság (EB).","shortLead":"A Sanofi-GSK gyógyszercégekkel kötött újabb megállapodást az Európai Bizottság (EB).","id":"20200918_eu_oltoanyag_vakcina_koronavirus_sanofi_gsk_gyogyszercegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7e518f-618c-40eb-b9a7-a5a2c3749407","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_eu_oltoanyag_vakcina_koronavirus_sanofi_gsk_gyogyszercegek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:11","title":"Az EU berendelt még 300 millió oltóanyagot a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki egy titkos amerikai banki iratokon alapuló nemzetközi tényfeltáró projektből, amelynek magyar résztvevője a Direkt36 volt.","shortLead":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki...","id":"20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d9a4c1-4884-4ca8-ae85-e18b252717bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:32","title":"Direkt36: Hiába a nemzetközi nyomozás, magyar bankja mögött bújt el egy gyanús offshore cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","shortLead":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","id":"20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82ec17-ce54-4ac9-b23f-5e151610671c","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:17","title":"Elkezdődött a népszavazás Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","shortLead":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","id":"20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ad3113-4661-4cac-8720-dc249e16b68b","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"Új pártot alapított Volner János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","shortLead":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","id":"20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f557d27-d2fd-4d7f-886a-e89d06f782a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:46","title":"Több európai országban is megugrott a fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]