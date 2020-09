Felavatta a Budapest és Szentendre közti új kerékpárutat a Kerékpárosklub. Mintegy 100-an avatták fel kerékpárral a Budapest és Szentendre között épült kerékpárutat, ami az Eurovelo 6 nemzetközi túraútvonal részeként adtak át szeptember közepén. A Magyar Kerékpárosklub által szervezett "Happy Mass" tekerés az óbudai Fő térről indult, és végig a kijelölt nemzetközi útvonalon haladt, érintve a szentendrei Dera-patakon épült új kerékpáros hidat is, ahol bringát emeltek.

A felvonuláson részt vett Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is, aki szerint a most átadott szakasz régi adósság volt a kerékpározók felé. "Reméljük, hogy Budapesten belül is megoldódik az Eurovelo szakaszok bevezetése, és a Rajkáig hiányzó 150 kilométer is hamarosan megépül és jó lenne megoldást találni a Szentendrei-szigetre vezető híd ügyében is. Jövő nyárra a pesti oldalon, Budapestet Dunakeszivel összekötő kerékpárút is kész lesz"- fogalmazott a folytatással kapcsolatban.



Kürti Gábor a Magyar Kerékpárosklub elnöke a Budapest határán lévő Barát-pataknál tartott beszédében kiemelte, hogy "most először épült európai kerékpárutakat idéző szélességű út, aminek a budakalászi ártéren vezető szakasza talán a legszebb az országban." Kiemelte, hogy a Kerékpárosklub nagyon várja a folytatást, amivel kapcsolatban a következő hetekben kezdődnek egyeztetések a fővárossal.

Az eseményről a Kerékpárosklub a Facebook-oldalán is beszámolt.