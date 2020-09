Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomozást, a közelben működő lőszergyár belső vizsgálatot indított.\r

","shortLead":"A rendőrség nyomozást, a közelben működő lőszergyár belső vizsgálatot indított.\r

","id":"20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3468844-b77c-458d-bc7e-d6e36aad079b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:44","title":"Babakocsit talált el egy lövedék Egerszólátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas, színes-szélesvásznú és szíven ütő regénye, a Végtelen napok.","shortLead":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas...","id":"202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e69bd-6bef-4583-b2ea-9798d30ce1b6","keywords":null,"link":"/360/202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Túl a barátságon, túl minden klisén - letehetetlen Sebastian Barry regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire lelassulnak tőle. Ez az új iOS 14 esetében nincs így.","shortLead":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire...","id":"20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046098e-7933-4d56-a3f7-041c31efe58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:03","title":"Nemhogy nem lassulnak, még gyorsabbak is lesznek a régi iPhone-ok, ha iOS 14-re frissítik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","shortLead":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","id":"20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135db305-9c1f-4a0d-84f5-5350049fa8e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:32","title":"Jövőre elfogynak a kedvezményes áfás lakások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac91e042-17e7-438c-ad2d-a278a605c7c7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A pandémia visszavetheti a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését – állítja a McKinsey legújabb tanulmánya. Bacsó Eleonóra, a cég diverzitásért felelős európai vezetője szerint elsősorban a cégeken múlik, hogy milyen munkakörülményeket és légkört biztosítanak akár a nőknek, akár a valamilyen kisebbséghez tartozó munkavállalóknak. ","shortLead":"A pandémia visszavetheti a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését – állítja a McKinsey legújabb tanulmánya. Bacsó...","id":"20200927_mckinsey_egyenloseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac91e042-17e7-438c-ad2d-a278a605c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9993e-001e-459f-af6d-19378df6c092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_mckinsey_egyenloseg","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:00","title":"A koronavírus-járvány a női dolgozókra ütött jóval nagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a77b-d5b3-4e98-b23d-4600a239fd15","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy akkumulátoros porszívó, melynek horrorisztikus árából egy remek robotizált egység is kijönne. És amely olyan produkciót ad elő, ami még a legszigorúbb tekintetű háziasszonyok és háziférfiak arcára is mosolyt csal.","shortLead":"Egy akkumulátoros porszívó, melynek horrorisztikus árából egy remek robotizált egység is kijönne. És amely olyan...","id":"20200926_dyson_v11_absolute_extra_pro_porszivo_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a77b-d5b3-4e98-b23d-4600a239fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e62fed5-4ce4-404c-8a93-d66bdcabab32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_dyson_v11_absolute_extra_pro_porszivo_teszt_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:00","title":"Nem űrfegyver, csak egy szupermodern porszívó: teszten a Dyson újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést dobott ki eredményként.



","shortLead":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést...","id":"20200928_oktatas_oktatasi_hivatal_palyaorientacios_kerdoiv_szakkepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29ce51-783f-411b-879c-8c2614aaed5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_oktatas_oktatasi_hivatal_palyaorientacios_kerdoiv_szakkepzes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:55","title":"A szakképzés felé tereli a nyolcadikosokat a pályaorientációs kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalaiék kikaptak. ","shortLead":"Szalaiék kikaptak. ","id":"20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f4ac0-9064-42df-b65e-aa336399531e","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:04","title":"Gulácsiék döntetleneztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]