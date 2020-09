Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dc885d6-7a7b-48bf-8793-62d94a52817b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég elnöke-vezérigazgatója milliárdos lesz, az együttes tagjai pedig multimilliomosok.","shortLead":"A cég elnöke-vezérigazgatója milliárdos lesz, az együttes tagjai pedig multimilliomosok.","id":"20200929_tozsde_BTS_del_korea_k_pop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dc885d6-7a7b-48bf-8793-62d94a52817b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b462a85e-2e3b-4f6c-9dc8-f045a63d47d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200929_tozsde_BTS_del_korea_k_pop","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:08","title":"Tőzsdére megy a BTS dél-koreai K-pop-bandát menedzselő vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","shortLead":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","id":"20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c319eade-9b8e-4624-87e0-01981ec61592","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:44","title":"Őrizetbe vett a rendőrség egy szegedi önkormányzati képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség. Fekete Győr szerint politikai okokból akarják bilincsben látni, de hisz abban, hogy felmentik.","shortLead":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség. Fekete Győr szerint politikai...","id":"20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71a16c-0bdb-4bf4-843f-2df5a6eecf1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:36","title":"Vádlott lett Fekete-Győr András a Kossuth téri tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két hullám alatt? Szakemberekkel beszélgettünk.","shortLead":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két...","id":"20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5299987-d401-42c8-9832-ba2d65387d11","keywords":null,"link":"/elet/20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:01","title":"Tavasszal elemi ijedség fogott el mindenkit, mostanra megjelent a ráció – így változtunk meg a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, ki volt a szerencsés.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki volt a szerencsés.","id":"20200928_libernyak_domain_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e3e117-16ce-42df-b542-c915718e43ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_libernyak_domain_Orban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:22","title":"Gyorsan lecsaptak a libernyak.hu domainre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa92394-76fd-42dd-a9d0-dd5a466ef9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan változás érkezik a dalfelismerő alkalmazásba, amellyel az Apple megmutatja, nem csak magára gondol, és nagy riválisa, a Google felé tesz egy gesztust.","shortLead":"Egy olyan változás érkezik a dalfelismerő alkalmazásba, amellyel az Apple megmutatja, nem csak magára gondol, és nagy...","id":"20200928_shazam_felismert_dalok_lejatszasa_youtube_music_alkalmazasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa92394-76fd-42dd-a9d0-dd5a466ef9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1ac8e3-3600-4d02-a0c9-e4e0054c62be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_shazam_felismert_dalok_lejatszasa_youtube_music_alkalmazasban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:03","title":"Változik a Shazam, jönnek a YouTube-linkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matuzsálemi kort megélt magyar asszonyról vagy űrhajósnak is megfelelő egészségi állapotú Angela Merkelről szóló álhírekkel ámítják reménybeli vásárlóikat egyes webáruházak. A hazug tartalommarketinggel különböző étrend-kiegészítőket remélnek eladni olyanoknak, akik eleve aggódnak a koronavírus-járvány miatt","shortLead":"Matuzsálemi kort megélt magyar asszonyról vagy űrhajósnak is megfelelő egészségi állapotú Angela Merkelről szóló...","id":"20200929_fogyasztovedelem_intenetes_kereskedelem_csalo_tartalommarketing_megteveszto_webboltok_etrendkiegeszitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575be01f-7f2d-442b-90e8-4d127e1f80ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_fogyasztovedelem_intenetes_kereskedelem_csalo_tartalommarketing_megteveszto_webboltok_etrendkiegeszitok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:05","title":"Gyanakodjon, ha a webáruházban a 124 éves Erzsók nénivel akarják meggyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","shortLead":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","id":"20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691b360e-28c6-4451-9b53-15edd93f80e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:21","title":"Ferihegyi dolgozók árulhattak kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]