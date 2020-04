Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb777ba-550f-4232-bf11-b1ae63119a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok csúcskategóriás divatterepjáróját alaposan kiszélesítették, és gigantikus kerekeket szereltek rá.","shortLead":"A bajorok csúcskategóriás divatterepjáróját alaposan kiszélesítették, és gigantikus kerekeket szereltek rá.","id":"20200424_minden_korabbinal_morcosabb_lett_a_hatalmas_bmw_x7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb777ba-550f-4232-bf11-b1ae63119a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49b7d8-c9ef-4d36-97a2-e45645c30aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_minden_korabbinal_morcosabb_lett_a_hatalmas_bmw_x7","timestamp":"2020. április. 24. 07:59","title":"Minden korábbinál morcosabb lett a hatalmas BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdik mérni az ország átfertőzöttségét.","shortLead":"Elkezdik mérni az ország átfertőzöttségét.","id":"20200423_Palkovics_a_koronavirusrol_Jovo_hettol_tobbet_fognak_merni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0f6827-a3a3-4b87-81df-6647fe61561a","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Palkovics_a_koronavirusrol_Jovo_hettol_tobbet_fognak_merni","timestamp":"2020. április. 23. 21:49","title":"Palkovics a koronavírusról: Jövő héttől többet fognak mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","shortLead":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","id":"20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaeeccf-a831-43ba-8168-b720fe944412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","timestamp":"2020. április. 24. 09:26","title":"Öt gyanúsítottat kihallgattak a Híd a munka világába program ügyében, Farkas Flórián nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e072e273-19c7-4767-b142-8685d9964cb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy idő óta már munkálkodik azon, hogy hidat verjen a Windows 10 és az Android rendszer között. Legutóbbi fejlesztése is ebbe az irányba mutat.","shortLead":"A Microsoft egy idő óta már munkálkodik azon, hogy hidat verjen a Windows 10 és az Android rendszer között. Legutóbbi...","id":"20200423_samsung_telefon_windows_fajlatvitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e072e273-19c7-4767-b142-8685d9964cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe52905-9361-4d8d-aec9-aecd39858323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_samsung_telefon_windows_fajlatvitel","timestamp":"2020. április. 23. 08:33","title":"Ha Samsung a telefonja és windowsos a számítógépe, akkor jó hírünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca48326b-5488-4e64-b696-b3c1111b2f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte bekapcsolja Avatars nevű funkcióját a Facebook, amelyhez hasonló a Snapchaten is működik: mókás matricákat készíthetünk magunkról.","shortLead":"Európa-szerte bekapcsolja Avatars nevű funkcióját a Facebook, amelyhez hasonló a Snapchaten is működik: mókás...","id":"20200422_facebook_avatars_bitmoji_snapchat_avatar_keszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca48326b-5488-4e64-b696-b3c1111b2f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b79daaa-a9da-4f37-8ba2-47dd6f8fa077","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_facebook_avatars_bitmoji_snapchat_avatar_keszitese","timestamp":"2020. április. 22. 15:03","title":"Új funkciót élesít a Facebook, bárki rajzfilmfigurát csinálhat magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi hiba okozza. Bemutatjuk, hogy milyen kockázatokkal jár az otthoni munka, és hogy miként csökkenthetjük ezeket.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi...","id":"20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda678f-54b9-4d10-86bd-8a340d4acae6","keywords":null,"link":"/360/20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","timestamp":"2020. április. 23. 10:00","title":"Így dolgozz otthonról, hogy biztonságban legyenek az adataid - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP 8 százalékos visszaesésével számolnak.","shortLead":"A GDP 8 százalékos visszaesésével számolnak.","id":"20200424_A_francia_parlament_megszavazta_a_110_milliard_euros_gazdasagosztonzo_csomagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a27ce0-7070-4028-9a78-5f2c2234592c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_A_francia_parlament_megszavazta_a_110_milliard_euros_gazdasagosztonzo_csomagot","timestamp":"2020. április. 24. 05:45","title":"A francia parlament megszavazta a 110 milliárd eurós gazdaságösztönző csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús feszültség húzódik meg, amely bármikor robbanhat. A valós eseményekkel, közérzettel való hasonlóság nem a véletlen műve. Csütörtöktől láthatják az otthonukba kényszerített mozinézők. Mi már meg is néztük.\r

\r

","shortLead":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús...","id":"20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c123196-6871-417d-937b-1fe317c3921b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 21:00","title":"Nincs feloldozás ebből a lefojtott agresszióval átitatott világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]